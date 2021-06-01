«Говорят — молитесь»: адвокат гаишника, арестованного за случайный выстрел в 19-летнего водителя под Новосибирском, рассказал об угрозах семье

После гибели Векила и ареста сотрудника ДПС в центре Новосибирске прошла акция. Фото: стоп-кадр с видео Илькина Исмаилова, судебного департамента в Новосибирской области, стоп-кадр с видео группы «В Азербайджане»

Трагедия, произошедшая на трассе В Мошковском районе Новосибирской области 28 мая, всколыхнула всю страну. Конфликт между компанией молодых людей на белой «Тойоте» и экипажем ГИБДД на автозаправке закончился случайным выстрелом из табельного пистолета и смертью 19-летнего Векила Абдуллаева. Суд арестовал 38-летнего гаишника Александра Гусева, предъявив ему обвинение в превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности. Пострадавшие в этой истории пассажиры иномарки, а также их многочисленные родственники из азербайджанской диаспоры уже рассказали журналистам свою версию случившегося. Со стороны инспектора, а также старших коллег из МВД все эти дни не было никаких объяснений и официальных комментариев. Журналисту «КП-Новосибирск» удалось найти адвоката обвиняемого инспектора Юрия Голубицкого и взять у него эксклюзивное интервью.

— Подскажите, в каком состоянии сейчас Александр?

— Он до сих пор находится в шоке. Всем уже известно, что после ИВС по решению суда его поместили в СИЗО. Мы считаем, что арест — это некий способ «деморализации». Решение суда будем все-таки обжаловать. Удивительно, что следствие считает, что он якобы может осуществить какое-то воспрепятствование их деятельности и тем более оказать давление на свидетелей.

— Есть повод переживать за безопасность?

— Вы же знаете, что происходило сразу после задержания около отдела полиции. Прямых угроз какой-то мести при мне, во всяком случае, не звучало. Но слово «молись!» в адрес своего подзащитного я слышал. Кто-то из друзей, возможно, родственников говорил настойчиво: «Молитесь!». Сейчас семья Гусева находится под госзащитой. Я надеюсь, что это будет не только на время следствия, но и в дальнейшем.

Кстати, накануне, 31 мая, несколько десятков азербайджанцев провели митинг в центре Новосибирска в память о своем друге и выложили видеоотчет в социальные сети. Сочувствующие горю семьи члены диаспоры проехали на автомобилях по центру города с фотографиями Векила и устроили небольшое шествие с его портретами на тротуаре.

— Пассажиры иномарки, друзья Векила говорили в интервью, что якобы от инспекторов пахло алкоголем. Можете сказать, какими были результаты освидетельствования сразу после ЧП?

— Если они были пьяны — это будет в материалах дела. Освидетельствование было проведено. По моей информации, они были трезвые.

— А как вообще характеризуется ваш подзащитный? У него были раньше замечания на службе?

— У Александра хорошая репутация в коллективе. За годы службы нет ни одного взыскания, награжден двумя медалями. Характеристики хорошие.

— Как в целом считаете, объективно ли ведется следствие?

— Пока у нас к следствию только один вопрос: есть же наглядный факт, на тех же растиражированных видео с места происшествия, что было сопротивление сотрудникам полиции, нападение на них. А вот уголовного дела по 318-й статье («Применение насилия в отношении представителя власти» — прим. ред.) до сих пор нет.

— Установлено ли следствием, кто именно все-таки сидел за рулем иномарки? Сначала речь шла о Векиле, родственники говорят, что это его «Тойота». Но на полном видео с заправки мы видим, что с водительского сиденья выходит не он.

— Насколько мне известно, это до сих пор выясняется, сведения противоречивые. Но по сути данный факт в свете случившегося не имеет особой роли. Также до сих пор не понятно, как произошел тот случайный выстрел.

— Полное видео, которое опубликовала «Комсомолка» дало какую-то дополнительную информацию?

— Оно подтверждает факт, что парни все-таки убегали от погони. Подъехали они явно не на тихой скорости, поворачивая к заправке, как говорили. Они пересекли сплошную линию, а из машины все-таки выбежали. И мы видим потасовку, видим, что снимающий на телефон друг в итоге вмешивается в тот момент, когда инспектор уже скрутил 19-летнего парня на капоте патрульного автомобиля.

— Для полноты картины может быть нужны еще какие-то независимые свидетели этого конфликта?

— Да, мы будем благодарны, если такие свидетели найдутся. У нас есть право их опросить, а если информация окажется полезной, то ходатайствовать перед следствием, чтобы показания были учтены в процессе расследования дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирцы создали петицию и требуют освободить инспектора ДПС, застрелившего 19-летнего парня

Менее чем за сутки обращение подписали больше тысячи людей (подробнее)

Раненый во время конфликта с экипажем ДПС водитель умер в больнице под Новосибирском

Информацию о смерти 19-летнего парня сообщили родственники (подробнее)

Стала известна причина остановки автомобиля, водителя которой ранил инспектор ДПС

Родственники пострадавшего 19-летнего парня утверждают, что конфликт произошел из-за тонировки (подробнее)

«Лежал, руки тянул»: что было после того, как полицейский выстрелил в нарушителя под Новосибирском

Очевидец рассказал КП-Новосибирск, что после ранения в голову молодой человек пытался встать (подробнее)

«Ты шмальнул в него!»: под Новосибирском офицер ДПС выстрелил нарушителю в голову

Инцидент произошел в Мошковском районе, когда мужчина пытался вырваться от сотрудников полиции (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.