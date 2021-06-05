Последние новости Новосибирска на 5 июня 2021 года: гаишника, случайно застрелившего 19-летнего парня, выпустили из СИЗО, под Новосибирском опека забрала у матери семерых детей

Детей изъяли из семьи. Фото: скриншот из видео/предоставлено Татьяной ОСАДЧЕЙ.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 5 июня 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

ПОЛИЦЕЙСКОГО ОСВОБОДИЛИ ИЗ СИЗО

Александра Гусева, полицейского, случайно выстрелевшего в 19-летнего парня во время задержания, выпустили из СИЗО. Такое поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

— В отношении должностных лиц следственного управления СК России по Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки, — добавили в СК РФ.

Тем временем на сайте судебных приставов обнаружились штрафы 19-летнего Векила за нарушение ПДД. Их всего 6, и ни один из них не оплачен.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОПЕКА ЗАБРАЛА У МАТЕРИ СЕМЕРЫХ ДЕТЕЙ

Многодетная мать из села Долгово Тогучинского района Новосибирской области потеряла всех детей — их забрала опека. Сибирячку обвинили в не исполнении своих родительских обязанностей. Соседи жаловались на нее: в доме грязно, дети чумазые да еще и в школу не ходят.

ПРОКУРАТУРА ЗАВЕЛА ДЕЛО НА МЕХАНИКА НГТУ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ РЕБЕНКА В КОЛОДЕЦ

Прокуратура Новосибирска завершила проверку после падения в канализационный люк годовалого мальчика. Напомним, что ребенок провалился в колодец на территории НГТУ, когда гулял с мамой. Ребенка госпитализировали в больницу.

— Возбудили административное в отношении главного механика НГТУ за нарушения содержания канализационного люка. Постановление прокуратуры и материалы направили в административную комиссию Новосибирска, где их рассмотрят по существу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

В НОВОСИБИРСКЕ СТОЛБ ПРИДАВИЛ РАБОЧЕГО В ЯМЕ

Спасатели МАСС вытащили из ямы мужчину, которого придавило столбом. Мужчина работал у железной дороги в яме, когда электростолб накренился и придавил ему ноги. На носилках новосибирца доставили до машины «Скорой помощи». Он получил незначительные травмы.

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