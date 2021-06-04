«Дети пьют воду с плиты, закусывают бычками»: под Новосибирском опека со скандалом забрала у матери семерых детей

Дети жили в полной разрухе. Фото: предоставлено Татьяной ОСАДЧЕЙ.

- В Новосибирской области в ужаснейших условиях проживает многодетная семья. Пока мамаша «культурно» проводит время, дети находятся дома одни без еды, воды и прочих необходимостей. Просто посмотрите видео, потому что такого даже в страшном сне не представить, - такой пост написала в соцсетях общественница Татьяна Осадчая и выложила видео.

В кадре – ребенок, который пьет воду с плиты и закусывает бычками сигарет, в доме – грязь, мутная вода в непонятных емкостях, обгорелый диван. Сами дети чумазые, будто только из печной трубы вылезли, все в ссадинах.

- Это видео нам прислали родственники той женщины, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна. – Снималось оно в три часа ночи – мамаши дома не было. Пятерых детей у нее изъяли, но двое еще с ней. Мы хотим одного – чтобы детей забрали, и они были в безопасности!

Дети спали на таком диване. Фото: предоставлено Татьяной ОСАДЧЕЙ.

«ОТСЫПАЕТСЯ ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОЙ ГУЛЯНКИ»

Еще три года назад 31-летняя Ирина* из села Долгово Тогучинского района была обычной домохозяйкой, воспитывала с мужем семерых детей.

- Да, дети у нее были от разных мужей, но их никогда никто не обижал. У ее старшего сына – неврологическое нарушение, в школу он никогда не ходил, но о нем заботились, - рассказал КП-Новосибирск Алексей Гордиенко, глава сельсовета. - У них был полон двор скотины, кур, все было хорошо. А потом Ирина рассталась с мужем, вскоре он умер, и все хозяйство стало куда-то исчезать.

В доме женщины - полный бардак. Фото: предоставлено Татьяной ОСАДЧЕЙ.

Местные говорят, что Ирина связалась с цыганами, у нее там ухажер появился, а про детей она будто забыла.

- У нее два сына и дочка должны в школу ходить, а они там почти не появлялись. Мамаша придумала отговорку: мол, дети специально сломали будильник, она вовремя не просыпалась и не будила их. Хотя сама просто отсыпается после очередной гулянки, - возмущаются сельчане.

Дети были предоставлены сами себе во время гулянок матери. Фото: предоставлено Татьяной ОСАДЧЕЙ.

Двое трехлетних сыновей-близняшек и еще один шестилетний сын Ирины не ходили в детский сад, хотя места для них там держали больше года.

Дальше ситуация становилась еще хуже: дети, когда оставались без присмотра, несколько раз чуть не погибли:

- Они диваны прямо в доме поджигали – одному богу известно, чем это закончиться могло. Еще окна в доме выбивали, - говорит Алексей Гордиенко. – Мы пробовали с ней по-хорошему поговорить, помогали, но без толку…

В таких условиях живут дети. Фото: предоставлено Татьяной ОСАДЧЕЙ.

При этом пособия мать получала регулярно:

- По самым скромным подсчетам, только на детей она получала около 70 тысяч в месяц. Куда уходили эти деньги? Точно не на детей: дома у нее куска хлеба не было. Родные говорят, что она их пропивала, - возмущается Татьяна Осадчая.

Еды в доме нет. Фото: предоставлено Татьяной ОСАДЧЕЙ.

«МОГУТ ЛИШИТЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ»

Что происходит в семье сейчас? После поста в соцсети у семьи забрали ребятишек. Пятеро временно находятся в приютах, старший сын - на лечении. Ещё один взрослый мальчик живёт у родственников, он заканчивает 9 класс.

- Ему надо доучиться, сдать экзамены, - говорит Алексей Гордиенко.

А что же сама мать? С журналистами женщина наотрез отказывается общаться.

- Она уверена, что во всем была права, заявляет, что опека ей поможет. Конечно, поможет: они сейчас ей новое пособие по инвалидности на старшего сына после всех обследований оформят. Только вот увидят ли дети эти деньги? – переживает Татьяна Осадчая.

В таком состоянии детей застали в три часа ночи. Фото: предоставлено Татьяной ОСАДЧЕЙ.

Вмешалась в ситуацию и Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

- Об этой семье органы опеки знают давно, она стоит на учете, - пояснила Надежда Николаевна. – Сейчас дети не находятся под опекой государства. Будут ли мать лишать родительских прав – этот вопрос еще предстоит решить.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

*Имя матери изменено.

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