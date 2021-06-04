Прокуратура завела дело на механика НГТУ после падения в колодец ребенка на территории вуза. Фото: СК РФ по НСО.

В пятницу, 4 июня, прокуратура Новосибирска завершила проверку после падения в канализационный люк годовалого мальчика. Инцидент, который едва не обернулся трагедией, произошел 2 июня на территории НГТУ.

— После проверки прокуратура внесла ректору учреждения представление из-за выявленных нарушений в обеспечении безопасности на территории вуза, а также правил эксплуатации элементов коммуникаций. Кроме того, административное дело возбудили в отношении главного механика НГТУ за нарушения содержания канализационного люка. Постановление прокуратуры и материалы направили в административную комиссию Новосибирска, где их рассмотрят по существу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Известно, что сейчас выявленные нарушения сотрудники НГТУ устранили. А колодец, в котором едва не погиб годовалый малыш, привели в должное состояние.

На сегодняшний день ребенок, попавший в больницу с ушибами внутренних органов и сотрясением мозга, чувствует себя удовлетворительно.

Напомним, по факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Расследование проконтролирует прокуратура Новосибирской области.

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