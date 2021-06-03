Следователи возбудили уголовное дело после того, как маленький мальчик провалился в колодец в Новосибирске. Фото: СК РФ по НСО.

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после падения в канализационный люк маленького ребенка. Инцидент, который едва не обернулся жуткой трагедией, произошел на проспекте Карла Маркса накануне, 2 июня.

— Вечером 2 июня ребенок в возрасте 1 года 9 месяцев во время прогулки с мамой наступил на крышку канализационного колодца и упал вниз. Малыша достали очевидцы: его госпитализировали. В настоящий момент установлено, на люке колодца не было одного из фиксирующих креплений. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Известно, что назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть вреда здоровью, причиненного мальчику.

— На этапе первоначальных следственных действий установлены ответственные лица, которые не обеспечили надлежащую эксплуатацию и обслуживание колодца, — добавили в региональном СК.

Ранее КП-Новосибирск писала, на момент госпитализации у мальчика выявили ушибы внутренних органов и сотрясение мозга. Сейчас его состояние удовлетворительное: ребенок в больнице под наблюдением врачей.

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