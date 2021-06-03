В Новосибирске маленький мальчик провалился в колодец

В Новосибирске двухлетний мальчик провалился в колодец. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Инцидент, который едва не обернулся жуткой трагедией, произошел в Ленинском районе Новосибирска. Там накануне, 2 июня, двухлетний ребенок упал в канализационный люк, пролетев примерно 2,5 метра. Известно, малыш наступил на крышку колодца и провалился. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердила главный врач Станции скорой помощи Ирина Большакова.

— Инцидент произошел накануне днем. Ребенка достали из колодца и отвезли в 1-ю детскую больницу на улице Вертковской. На момент госпитализации ему диагностировали ушибы внутренних органов и сотрясение мозга, — уточнила изданию медик.

Как рассказали в областном Минздраве, сейчас малыш остается под наблюдением медиков. Его осмотрели и обследовали.

— В настоящий момент состояние мальчика удовлетворительное, — рассказали КП-Новосибирск в Минздраве Новосибирской области.

В региональном СК РФ пообещали прокомментировать ситуацию позже. Информация об инциденте уточняется.

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