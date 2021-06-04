В Новосибирске столб придавил рабочего в яме

Столб придавил рабочего в яме. Фото: МАСС

Для рабочего из Новосибирска очередная смена чуть было не закончилась трагедией. Мужчина работал у железной дороги в яме. Как вдруг электростолб, стоявший рядом накренился и придавил ему ноги. Новосибирец попытался выбраться из западни, но у него не получилось. Коллеги тут же вызвали подмогу.

Инцидент произошел 3 июня на улице Электровозная, рядом с железной дорогой. Рабочего эвакуировали спасатели.

Рабочего эвакуировали спасатели. Фото: МАСС

— Вызов поступил в 10.36. При работе возле контактной опоры у железнодорожных путей произошел наклон опоры у основания. В этот момент в вырытой яме находился рабочий, мужчина 1998 года рождения. Столб зажал ему обе ноги ниже колен. Спасатели и рабочие ремонтной бригады с помощью лопат откопали ноги мужчины, после чего он был аккуратно извлечен из ямы

На носилках новосибирца доставили до машины «скорой помощи». Он получил незначительные травмы.

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