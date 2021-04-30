Вирусолог рассказал, какой будет третья волна коронавируса

В начале мае вирусологи ожидают новую вспышку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние данные о заболеваемости коронавирусом в России, увы, не радуют: если еще три дня число заболевших в сутки было 7,8 тысяч человек, то 30 апреля их стало уже на тысячу больше. Вирусологи предупреждают: это начало третьей волны пандемии. О том, какой она будет, мы попросили рассказать Александра Чепурнова, ведущего научного сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины. В прошлом он возглавлял лабораторию на «Векторе» и изучал самые страшные болезни со всех уголков мира, а теперь работает с ковидом. И ответил на три важных вопроса о том, как будет вести себя вирус сейчас.

ВОПРОС №1. НАСКОЛЬКО СИЛЬНОЙ БУДЕТ ВСПЫШКА?

Начнем с того, что заболеваемость будет расти с первой декады мая, но уже не так стремительно, как накануне Нового года.

- На сегодняшний день переболело почти 50% активного населения, у многих есть антитела. Потому «высота» этой волны будет меньше, - объясняет Александр Чепурнов.

Однако надеяться на то, что благодаря начавшейся вакцинации третья волна пройдет практически незаметно, тоже не стоит:

- На прививки рассчитывать рано, потому что пока иммунная прослойка – то есть количество людей, которые поставили оба компонента вакцины – очень мала, - говорит Александр Чепурнов.

ВОПРОС №2. ЕСЛИ БУДУТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НОВЫЕ ШТАММЫ?

А вот это – действительно серьезная проблема:

- К нам могут прийти видоизмененный британский и южно-африканский штамм. Эта мутация называется «484К». Она приводит к тому, что организму у которого уже есть иммунитет к коронавирусу будет сражаться с ним не на 100%, а уже на 90, - уверен Александр Чепурнов. - Так же и со штаммом, который может прийти к нам из Индии. Он тоже мутировал и с ним организм уже будет бороться на 80%. Неизвестно, к чему это может привести

- Как можно предотвратить распространение мутаций?

- Нужно закрыть авиасообщения с некоторыми странами. Например, с Индией. Тогда шансов будет намного больше, что третья волна нас не сильно затронет.

ВОПРОС №3. ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ ПОМОГУТ ПРОТИВОСТОЯТЬ ЗАРАЗЕ?

- Тут уже все точно будет зависеть от нас самих. Если кто-то пойдет в торговый центр или на другое мероприятие, где большое скопление людей, то может легко заразиться, - объясняет Александр Алексеевич.

Оптимальный вариант – если есть дача, то провести праздники там. Так шанс подцепить вирус будет куда меньше.

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