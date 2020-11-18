Спасут ли нас рябина, ополаскиватель для рта и спирт от ковида: вирусолог комментирует «народные средства»

Лимоны - отличные источники витамина C. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Что ни день, то новость: в интернете всплывает очередное народное средство от коронавируса. Вместе с Александром Шестопаловым, заведующим лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), мы попытались разобраться в рекомендация, гуляющих по Сети.

ЭТО ВАМ ТОЛЬКО НАВРЕДИТ

Средство № 1. Черноплодная рябина

Ее сок советуют пить немецкие ученые. Мол, черноплодка убивает вирус на 97%. Но русский вирусолог с коллегами не согласен:

- Сок черноплодной рябины полезен только для людей с повышенным давлением. В нем есть витамины С, К, Е, Р, витамины группы В. Еще - бета-каротин, калий, железо, медь, йод, бор, марганец. Этот состав позволяет улучшить состояние сосудов у гипертоников. А вот если гипотонику с давлением, к примеру, 100/60, дать черноплодку, то у него давление мгновенно упадет до 80/40 и он будет лежать со слабостью и головными болями. И ковид тут ни при чем. И, кстати, на сам вирус эта ягода никак не воздействует.

Средство № 2. Спирт

О необходимости использования антисептиков с содержанием спирта выше 60% сейчас говорят все врачи. Это средство действительно помогает избавиться от заразы, например, на рабочем столе или на руках. Так на вирус действуют четвертичные аммониевые соединения и третичные амины, содержащиеся в спирте. Но вот пить спирт, чтобы побороть ковид, вирусологи категорически не рекомендуют.

- Спирт не является иммуностимулятором, он хорош исключительно как наружный антисептик. Если провести эксперимент в пробирке и проверить воздействие спирта на COVID-19 - да, он покажет эффективность 100%, даже лучше той самой рябины. Но если человек выпьет спирт в концентрации более 60% в надежде побороть вирус, то получит тяжелейшие ожоги пищевода, которые могут привести к смерти, к тому же вирус проникает во все клетки, а спирт осядет у вас пищеводе, - объясняет Александр Шестопалов.

Средство № 3. Зеленый чай

При любых простудных заболеваниях врачи рекомендуют обильное теплое питье. Но вот от зеленого чая, хоть его и записывают в народные средства от коронавируса, лучше воздержаться.

- В принципе это хороший тонизирующий напиток, причем посильнее кофе. В зеленом чае содержится танин - вещество, которое по воздействию похоже на кофеин. Но если человек будет постоянно его пить, то перестанет нормально спать. И вот представьте себе больного человека, которому надо отдыхать и спать, чтобы легче перенести болезнь, а он не может уснуть. К тому же сам по себе коронавирус и так плохо воздействует на биоритмы, так что зеленый чай вам не помощник, - считает Александр Шестопалов.

Средство № 4. Голодание

Его тоже советуют. Да и сам организм будто шепчет пациентам такой выход: у многих во время болезни пропадает аппетит. Но Александр Шестопалов категорически против такой методики.

- Зимой голодание крайне вредно! Мы живем в холодных широтах, и питаться просто необходимо, чтобы пополнять запас энергии и согреваться. Иначе у человека просто не будет сил, чтобы противостоять любым болезням, в том числе и коронавирусу, - уверен Александр Михайлович. - Да, в первые дни, когда человек заболел ковидом, ему почти не хочется есть, особенно если температура поднялась. Но как только состояние немного улучшается, организм начинает добирать свое и человек много ест.

НЕ ПОМОЖЕТ ОТ КОРОНАВИРУСА, НО И НЕ СДЕЛАЕТ ХУЖЕ

Средство № 5. Гранат

Еще одна новость последних дней: якобы гранат помогает убить до 80% коронавируса. Александра Шестопалова такие заявления только забавляют:

- Гранат очень полезен с точки зрения витаминного компонента, в том числе витамина C. Это сильнейший антиоксидант, играющий важнейшую роль в метаболизме, регуляции окислительных и восстановительных процессов, выработке гормонов и многих других процессах. Он поможет укрепить иммунитет, но противовирусной активностью не обладает.

Гранат - сильнейший антиоксидант. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Средство № 6. Лимон

И опять же речь идет о витамине С: безусловно, получать его в натуральном виде очень полезно. Но важно знать меру.

- Необходимая суточная норма витамина C в среднем составляет 60 - 100 мг в день (примерно столько содержится в одном лимоне), и не надо ее превышать. Иначе вам грозит гипервитаминоз, а это чревато тошнотой, рвотой, кишечными спазмами, а можете и язву заработать. Кроме того, возможны серьезные осложнения в работе сердечно-сосудистой системы и сбои в работе центральной нервной системы (перевозбуждение, бессонница, головная боль), печени, почек, - перечисляет Александр Михайлович. - Это как с удобрением: если его мало - земля сохнет, но если посадить морковку в селитру - она сгорит.

С лимоном важно не переусердствовать. Фото: Мария ЛЕНЦ

Средство № 7. Ополаскиватель

Еще одна новость, которая облетела интернет, - ополаскиватели для полости рта, которые содержат CPC (CetylPyridinium Chloride - цетилпиридиния хлорид), помогают побороть коронавирус.

- Это вещество никак не воздействует на вирус, по крайней мере я никаких официальных исследований, подтверждающих хоть какое-то его воздействие, не встречал. Так что используйте ополаскиватель исключительно в гигиенических целях, - предлагает Александр Михайлович.

ДОЛЖНО БЫТЬ У ВАС

Средство № 8. Чеснок

По своим свойствам чеснок крайне полезен: содержит фитонциды, которые обладают сильным антибиотическим свойством. А еще - аллицин и адонизит - вещества, способные разжижать кровь и предотвращать образование тромбов.

- Это общеукрепляющее средство, которое особенно полезно зимой. Но опять же важно соблюдать меру: один зубчик утром или вечером. Если употреблять больше - у вас будет изжога, - предупреждает Александр Шестопалов. - И еще раз подчеркну: непосредственно на коронавирус чеснок не воздействует.

Достаточно съедать дольку чеснока в день. Фото: Мария ЛЕНЦ

Средство № 9. Иван-чай

А вот его вирусолог советует пить обязательно, особенно тем, кто заразился COVID-19:

- Во время инфекционного заболевания в организме накапливается много токсинов. Иван-чай - прекрасный напиток, он позволяет сохранять водно-солевой баланс. Результат достигается благодаря множеству полезных компонентов, которые содержатся в иван-чае: витамины A, B1 - B9, C, PP, макро- и микроэлементы.

Средство № 10. Эхинацея

Александр Шестопалов также рекомендует принимать отвар эхинацеи:

- Давно известны иммуностимулирующие свойства этого растения. Причем, в отличие от известных препаратов, эхинацея воздействует на иммунитет мягко. В ней есть витамин С, витамин Е - еще один антиоксидант, укрепляющий иммунитет. А также фенолкарбоновые кислоты, которые имеют иммуностимулирующие и антисептические свойства.

- А как же то, что иммуностимуляторы вредны при коронавирусе?

- Если не увлекаться, а принимать по несколько капель, строго следуя рецептуре, то все будет в порядке. Повторюсь: эхинацея - природный иммуностимулятор, воздействует мягко. Тем более природный интерферон идет в сопровождении других химических веществ, к примеру, витаминов, которые смягчают его эффект. И чтобы получить негативный эффект, вам ее надо выпить ведро. А если выпил немного, залез под одеяло и смотришь телевизор, то все будет в порядке.

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