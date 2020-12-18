«Даже в сладком чувствую адскую вонь»: ученые объяснили, почему у переболевших коронавирусом вновь искажаются запахи и как это лечить

Необычная побочка от коронавируса бывает не у всех. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Группа «Запахи/вкусы после COVID-19» в телеграм-канале превратилась в настоящую стену плача для тех, кто после коронавируса столкнулся с необычной побочкой: через 2-3 месяца после выздоровления у человека начинают искажаться запахи и вкусы. И это – еще мягко сказано: некоторые чувствуют такое амбре, что лучше бы вообще нюха не было…

- Просто адский запах тухлого непонятно чего! Началось все с мяса, лука и чеснока. Это какой-то ад, честное слово. Уже кушать ничего неохота, потому что абсолютно любая еда стала вонять. Даже рыбу есть невозможно. Раньше сладким спасалась, сейчас даже в сладком могу учуять эту вонь.

- Болела в октябре, не было запахов. Спустя пару недель появились. Теперь, спустя столько времени, не могу есть мясо, яйца, хлебцы, всякие бургеры и так далее. Чаще чувствую запах аммиака (нашатырного спирта) там, где его как бы нет.

- С позавчерашнего вечера преследует невыносимый запах сигарет: ощущение, будто бы в курилке нахожусь! Аж тошнит…

Некоторые переболевшие предположили, что так организм защищается, если вновь его атакует вирус, но ученые считают, что это не так:

- Это «отсроченные» последствия перенесенной болезни, говорить о таком побочном постковидном эффекте начали примерно два месяца назад, - объяснил КП-Новосибирск Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины. – Коронавирус – очень коварное заболевание, он поражает все органы, в том числе и нервные окончания, из-за чего запахи и начинают искажаться. Встречается это не у всех пациентов, и почему так происходит, до сих пор до конца не изучено. Есть версия, что это один из этапов восстановления нервной системы после болезни.

Есть и еще одна причина, почему после перенесенного коронавируса могут измениться запахи:

- Коронавирус воздействует в том числе и на сосуды, из-за чего в головном мозге ухудшается отток крови и застаивается венозная кровь. Сосуды расширяются и начинают давить на «луковицу» со множеством нервных окончаний, отвечающих за восприятие запахов, - рассказал КП-Новосибирск Роман Попович, врач-невролог, кандидат медицинских наук, главный врач центра специализированной помощи «НИОМЕД», - Для этого явления есть специальный термин – обонятельные галюцинации. Симптом очень серьезный, и пускать все на самотек тут нельзя. Обязательно нужно проконсультироваться с неврологом! К тому же искажаться запах может не только из-за коронавируса: обонятельные галлюцинации может быть симптомом онкологии или начинающейся шизофрении. Поэтому еще раз повторяю – обязательно покажитесь врачу.

А вот ещё одна версия от медиков:

- Коронавирус настолько поражает иммунную систему, что она начинает вырабатывать антитела не только к самому вирусу, но и к клеткам организма, в том числе к нервной системе. И организм начинает атаковать сам себя, - считает Максим Шипунов, главный врач клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии. – Чтобы иммунная система восстановилась – нужно время, причем у каждого человека организм индивидуален, и даже приблизительные сроки, когда все придет в норму, сложно назвать.

В общем, в научных кругах много версий, почему у людей после ковида возникают обонятельные галлюцинации. А как с этой побочкой справиться? У многих она проходит сама по себе, но врачи говорят, что могут ускорить простые лекарства, которые есть в аптеках.

- Нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы он назначил вам нейропротекторы: лекарства, которые помогут быстрее восстановить нервные окончания. К примеру, тот же глицин, который легко найти в аптеках. Но опять же: нужную дозировку вам помогут подобрать врачи. И пейте витамины: особенно нужны для восстановления витамины группы В, - говорит Роман Попович.

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