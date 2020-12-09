«Доктор, а бокальчик шампанского можно?»: врачи рассказали, что есть и пить в новогоднюю ночь тем, кто поставил вакцину от коронавируса

Медики советуют соблюдать за новогодним столом меру. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Роспотребнадзор взбодрил всех информацией, что после прививки от коронавируса нельзя пить 42 дня! Учитывая, что впереди Новый год, вероятность встретить его без традиционного шампанского под бой курантов — так себе перспектива для тех, кто получил вакцину первыми. Мы попросили новосибирских вирусологов объяснить, действительно ли алкоголь может навредить вакцинированным? И как тогда быть в новогоднюю ночь?

— Алкоголь снижает иммунный ответ организма, поэтому действительно, если пить спиртное несколько дней подряд в огромных количествах, то эффект от вакцины будет немного ниже, чем человек мог бы получить, — объяснил КП-Новосибирск Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины. В прошлом Александр Алексеевич возглавлял лабораторию в «Векторе», работал с самыми опасными вирусами со всего мира, так что к его словам как минимум стоит прислушаться.

Согласен с ним и Равиль Теркулов, главный внештатный нарколог Новосибирской области:

— Вакцинация — это маленькая болезнь, пусть и без ярко выраженных симптомов. Вы же не будете советовать больному человеку напиваться. Алкоголь, разумеется, всегда является дополнительным стрессом для организма: и без коронавируса люди, которые злоупотребляют спиртным, намного чаще заражаются различными легочными заболеваниями. А если на это сверху наложится ковид, то болезнь в ослабленном алкоголем организме будет протекать тяжело.

А вот Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), не понимает, почему народу запрещают пить на такой большой срок.

— Мне сложно судить… Откуда взята эта цифра — 42 дня? Почему не 30? Не 20? Я не встречал научных исследований о том, что алкоголь влияет именно на эту вакцину и его надо запретить на шесть недель после первой прививки, — говорит Александр Михайлович.

Но все-таки в Новый год вряд ли многие готовы соблюдать сухой закон. Как быть тем, кто поставил вакцину и собирается его нарушить, рассказал Артем Стрельников, заместитель главного врача клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии.

— Новый год — один из любимых праздников россиян, и все трепетно к нему относятся. И мы никогда не сможем убедить человека, который привык выпивать, полностью отказаться от алкоголя. Можно только посоветовать, чтобы не было чрезмерного употребления, потому что алкоголь сам по себе — это токсическое вещество, он влияет на весь организм, — подчеркивает Артем Григорьевич.

— Чрезмерное — это сколько? У каждого ведь свой минимум.

— Бокал вина, стопки водки или 0,33 литра пива во время новогоднего застолья. Я бы не советовал употреблять больше, иначе можно нанести вред организму. Из всех напитков я бы все-таки выбрал красное вино, потому что были проведены клинические исследования о том, что именно вино, в отличие от другого спиртного, не влияет на возникновение и развитие сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказал КП-Новосибирск Артем Стрельников.

— А про еду что скажете?

— Многие привыкли в 11 часов вечера садиться за новогодний стол, который ломится от различных блюд. Я бы посоветовал поужинать в семейном кругу пораньше, в 6 часов вечера, а Новый год встретить бокалом вина. Тогда нагрузка на организм будет меньше. Причем не надо в праздник ставить на стол какие-то экзотические блюда и продукты, которые в обычной жизни вы не едите и которые станут стрессом для организма. И не стоит есть все подряд: сконцентрируйтесь на одном блюде и дополните его салатами, где много зелени и как можно меньше майонеза.

— Есть ли продукты, которые попадают под запрет для тех, кто поставил вакцину?

— Следует исключить жирную пищу — к примеру, свинину, блюда, где очень много специй, копчености — все, что содержит вредные трансгенные жиры. Замените их говядиной, индейкой, кроликом, рыбой: можно их потушить, отварить, приготовить на пару. Еще употребляйте поменьше сладкого: если люди в час ночи начинают заедать свиную рульку жирными масляными тортами и запивать алкоголем, то не удивительно, что в 3 часа ночи у них начинается воспаление поджелудочной железы. Это ведь настоящая стрессовая бомба для организма. Эти рекомендации, кстати, подойдут для всех, не только для тех, кто поставил вакцину.

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