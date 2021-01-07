Вакцинация от коронавируса началась по всей стране, однако ученые предупреждают: тем, кто переболел COVID-19, лучше не торопиться. Почему не всем нужно спешить на прививку, объяснил Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины. В прошлом он был главой лаборатории в «Векторе», работал с самыми опасными инфекциями, а сейчас изучает коронавирус.— У людей, переболевших коронавирусом, сильный постковидный иммунитет: сохраняется он примерно 4-6 месяцев. И если раньше этого срока поставить вакцину, то собственные антитела в организме просто нейтрализуют действие препарата, и никакого толку от такой прививки не будет, — рассказал КП-Новосибирск Александр Чепурнов.— А как понять, что пора ставить вакцину?— Сдавать анализы на антитела и следить за тем, как они снижаются. Реакция на инфекцию для каждого организма индивидуальна, потому в каждом конкретном случае нужно наблюдать за динамикой. И когда антитела будут на исходе, то можно и нужно сделать прививку.— Что значит антитела на исходе?— Для каждой инфекции есть понятие «серая зона». То есть, если вы сдаете анализы на антитела к коронавирусу, то результат ниже определенного показателя (примерно ниже 0,3) означает, что антител нет, а выше (примерно 0,5) — что они есть. Серая зона — это показатели, которые оказались в этом промежутке. Такие данные можно считать смазанными, но они важны в случае, если переболевший человек собирается ставить вакцину. Когда показатели антител близки к серой зоне — самое время идти на прививку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда делать прививку тем, кто уже переболел COVID-19Президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов рассказал, что такое идеальное время для вакцинации (подробнее).«Даже в сладком чувствую адскую вонь»: ученые объяснили, почему у переболевших коронавирусом вновь искажаются запахи и как это лечитьНеобычная побочка проявляется через два-три месяца: побороть ее можно средством, которое вы легко найдете в аптеке (подробнее).Спасут ли нас рябина, ополаскиватель для рта и спирт от ковида: вирусолог комментирует «народные средства»Оказывается, зеленым чаем и черноплодной рябиной человек может себе навредить, а вот эхинацея, которой все боялись, поможет укрепить иммунитет (подробнее).В «Векторе» нашли чудо-гриб, который помогает побороть коронавирусВы не поверите, но лекарство от заразы все это время росло на березе (подробнее).10 сигарет в день и немного эротики: как вакцину от ковида испытывают на добровольцахВ медицинских боксах «Вектора» проходит очередной этап вирусологического эксперимента. Действие препарата от коронавируса проверяют на людях (подробнее).«Болел тяжелее, даже попал в больницу»: ради эксперимента ученый заразился коронавирусом во второй разНовосибирский профессор рискнул собственным здоровьем и рассказал, что чувствует человек, болеющий ковидом повторно, а также какие выводы уже могут сделать вирусологи (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru