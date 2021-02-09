Врач объяснил, кто из переболевших коронавирусом рискует заразиться туберкулезом

Врачи предупреждают, что ослабленный после коронавируса организм восприимчив к заразе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Минздрав обнародовал новую версию временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19, и обозначил там еще одну тяжелую «побочку» коронавируса.

- После перенесённого COVID-19 у многих пациентов в лёгких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулёза в последующем, - так звучит заявление ведомства.

Неужели и правда все, у кого было обширное поражение легких, могут подцепить еще одну серьезную заразу? На этот вопрос корреспонденты КП-Новосибирск попросили ответить ученых и врачей.

«ОСЛАБЛЕННЫЙ ИММУНИТЕТ НЕ МОЖЕТ ПРОТИВОСТОЯТЬ»

С позицией минздрава согласен Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

- Туберкулез действительно может стать последствием перенесенного коронавируса, - рассказал КП-Новосибирск Александр Шестопалов. – Любая пневмония, а особенно ковидная, ослабляет организм. Ему не хватает витаминов и полезных веществ, поскольку они были истрачены на борьбу с вирусом, и в результате инфекции куда легче развиться. А если учесть, что палочка Коха «дремлет» внутри абсолютно любого человека, для нее это отличная возможность поразить организм.

Причем не важно, насколько сильно были поражены ваши легкие: зараза может развиться именно из-за ослабленного иммунитета, а не из-за пораженного легкого. В этом уверен Сергей Бабак, профессор кафедры физиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. Евдокимова.

- Если бы степень поражения легкого влияла на то, заразится человек или нет, вы только представьте, сколько бы тяжелых пациентов после коронавируса болели сейчас туберкулезом. Но этого мы не наблюдаем! Потому что при ковиде легкое поражает не бактерии, а вирус, и как только он выходит из организма, легочная ткань постепенно восстанавливается, - объясняет Сергей Львович.

ЗАРАЗИШЬСЯ, ЕСЛИ БЫЛ ПРЕДРАСПОЛОЖЕН

Так кто же тогда находится в группе риска? На этот вопрос ответил Артем Стрельников, заместитель главного врача клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии.

- Еще раз повторю: палочка Коха находится внутри каждого из нас. Туберкулез после пернесенного коронавируса может развиться у тех, кто и раньше был к нему предрасположен. То есть у человека был ослаблен иммунитет, он плохо питался, резко похудел, - перечисляет Артем Григорьевич.

Как же уберечься от заразы? Тут важно дать своему организму восстановиться после коронавируса:

- Реабилитация занимает 2-3 месяца: важно делать дыхательную гимнастику, как можно больше двигаться: но не изнурять организм тяжелыми тренировками, а именно ходить, плавать. Идеально было бы, конечно, отправиться к морю, - перечисляет Александр Шестопалов. – Берегите себя!

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Взаимосвязь не доказана!»

А вот Константин Викторович Северинов, профессор Университета Ратгерса (США), заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, связывать коронавирус и заболевание туберкулезом не спешит:

- Прошло еще слишком мало времени, чтобы в принципе говорить о такой взаимосвязи. Чтобы провести масштабное исследование и подтвердить это предположение, нужны обширные данные по заболеваемостью туберкулезом в целом и по тому, сколько именно пациентов заболели, перенеся коронавирус. Таких данных сейчас нет, - подчеркивает Константин Викторович.

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