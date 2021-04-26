Последние новости Новосибирска на 26 апреля 2021 года: мама 10 детей нашла онкологию у дочери, львы поругались в зоопарке

Последние новости Новосибирска на 26 апреля 2021 года. Фото: предоставлено Анной Новиковой//предоставлено Оксаной Усовой

Последние новости на 26 апреля 2021 года: самые интересные события мы собрали в одном материале.

РЕБЕНОК БЫЛ БЛЕДНЫМ И ПЛАКСИВЫМ

Многодетная мама Оксана, которая воспитывает сразу 10 детей, рассказала о тяжелой болезни дочки. Четырехлетняя Люба переболела простудой, после болезни она стала бледной и плаксивой. Мама насторожилась и отправила ребенка на анализ крови, он показал страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Теперь девочке предстоит минимум полгода химиотерапии в больнице, а многодетная семья нуждается в помощи. Какие признаки помогут распознать болезнь — в материале «КП-Новосибирск».

ВОДИТЕЛЬ СБИЛ ДЕВОЧКУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Трагедия произошла в Венгеровском районе. Молодой водитель сбил 10-летнюю девочку на велосипеде, ребенок скончался на руках врачей «скорой помощи». Следователи возбудили уголовное дело и задержали 19-летнего юношу. Мужчина дал признательные показания, по предварительным данным, он сел за руль нетрезвым.

ЛЕВ И ЛЬВИЦА РАССТАЛИСЬ В ЗООПАРКЕ

Новосибирский фотограф Анна Новикова рассказала, почему лев Сэм и львица Найтирия уже больше месяца живут по разным клеткам. Отношения диких кошек в марте переросли в драки, самка чуть не откусила Сэму хвост. Львов расселили по разным клеткам, хоть шрамы на хвосте зажили — подписчики все равно переживают за побитого самца.

ТАЙНА ЧУПАКАБРЫ РАСКРЫТА

Жители сел под Новосибирском годами жаловались на неведомого зверя, который душит их кур, кроликов и выпивает кровь. Некоторые говорили даже о мистическом животном Чупакабре, которое пришло из Индии. Ветеринары объяснили — убийство домашних животных совершают дикие собаки.

ВОДИТЕЛИ ОТВЕТЯТ ЗА ОТКАЗ ВЕЗТИ БЕЗНОГОГО

Новосибирская прокуратура проверит перевозчиков и водителей двух маршруток за скандал с инвалидом. В субботу, 24 апреля пассажиры засняли инвалида без ног, который пытался сесть на маршрутку. Мужчина был трезв и чист, однако водители демонстративно отъезжали от него. В конце концов инвалид уехал на автобусе, а пользователи соцсетей осудили водителей маршруток.

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