Тайна новосибирской чупакабры раскрыта – ветеринар объяснил, кто наводит ужас на сельчан и уничтожает животных

Очередная «жертва чупакабры». Снимок сделали жители Новосибирского района, считая, что животное погибло от мистической твари. Фото: Наталья Григоревская.

Домашние животные гибнут не из-за мистической твари, а из-за одичавших собак. Так объяснил таинственную смерть питомцев начальник управления ветеринарии Новосибирского района Владимир Теске.

- Были там разговоры. Где-то там кроликов растерзала на улице, через забор там перемахнула. Но я считаю, что это - бродячие собаки. Одичавшие. Они же голодные, им надо добывать пищу, как любому животному, - прокомментировал КП-Новосибирск Владимир Васильевич.

Напомним, жители района неоднократно жаловались, в том числе в «Комсомольскую правду» на якобы обитающую в селах и уничтожающую живность чупакабру. На самом деле, это существо, выпивающее кровь, конечно, присутствует лишь в фольклоре.

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