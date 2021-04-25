«Стала плаксивой и бледной»: мать 10 детей обнаружила у дочери рак крови после простуды

Многодетная семья и сотни подписчиков Оксаны надеются, что у девочки легкая форма лейкоза. Фото: предоставлено Оксаной Усовой

Большая семья Оксаны Усовой переболела простудой. А после у ее 4-летней дочки обнаружили онкозаболевание — лимфобластной лейкоз. Женщина с девочкой легли в больницу, отец ушел в отпуск, чтобы сидеть с другими детьми. Сотни подписчиков матери 10 детей предлагают помощь, окончательный диагноз будет известен на днях. Как распознать тяжелую болезнь и что ждет маленькую Любу — в материале КП-Новосибирск.

«РЕБЕНОК БУДТО ТАЯЛ НА ГЛАЗАХ»

Оксана Усова — одна из самых многодетных матерей в Новосибирской области, вместе с мужем она воспитывает 10 детей (ребятишкам от 1,5 до 16 лет). Про женщину писали новосибирские СМИ, сотни людей лайкают ее посты в Инстаграме. И вдруг страшный диагноз разрушил семейную идиллию.

— Ничего не предвещало беды. Около месяца назад мы все переболели ОРВИ, младшей дочке Любаше было тяжело — пили антибиотики. Люба пошла на поправку, жар спал, но девочка стала бледной, плаксивой. Это меня насторожило. Через неделю сдали анализы, они выявили низкий гемоглобин после болезни, без дополнительных показаний. Мы пили витамины с железом, сделали анализ крови. Но бледность не пропадала, появилась слабость, ребенок будто таял на глазах. И мы опять пошли на анализы, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Усова.

Люба стала восьмым ребенком среди 10 детей в семье Усовых. Фото: предоставлено Оксаной Усовой

За сутки после второго анализа уровень гемоглобина в крови упал до критической отметки. С утра женщина повезла дочку в больницу, там взяли пункцию из спинного мозга, сделали переливание крови. В этот же день были готовы результаты.

Диагностика подтвердила острый лимфобластной лейкоз, тяжелое и опасное онкозаболевание, которое также называют «раком крови». Оксана с дочкой сразу легли в больницу, девочке сделали переливание крови. Третий анализ только подтвердил опасения родителей.

— Это было страшно. У нас семья сплоченная, задело всех — старший сын навзрыд плакал. Я едва сдержалась, до сих пор пью успокоительные. Муж ушел с работы на больничный, чтобы сидеть с детьми. Я не отпускаю дочь от себя, вместе мы легли с ней в больницу. Дети к нам приезжали, махали в окно рукой, они переживают. Эти два дня для нас стали кошмаром, — призналась мать 10 детей Оксана.

Вся семья поддерживает девочку, с детьми сидит папа. Фото: предоставлено Оксаной Усовой

ПЕРЕБОЛЕЛИ ПРОСТУДОЙ — СДАЙТЕ КРОВЬ

Врачи онкологического отделения детской городской больницы завтра должны определить, какой первый курс химиотерапии назначить девочке. Однако окончательный диагноз по тяжести заболевания будет известен только на днях.

— Третьи сутки я не могу есть, не спускаю с рук ребенка. В самом лучшем случае у Любы будет легкая форма лейкоза, но это как минимум полгода химиотерапии и 7 месяцев лечения. Тяжелые стадии лечатся годами, но исход чаще благоприятный, если вовремя выявить болезнь. Друзья семьи и подписчики меня очень поддержали, люди предлагают объявлять сбор средств. Мы ждем ответа врачей, чтобы понять тактику лечения. Но уже понятно, что будет тяжело, муж сидит с детьми, не сможет сейчас работать. Но главное, здоровье дочки, вся семья сейчас переживает и верит в чудо, — призналась Оксана Усова.

Оксана не отходит от дочки, девочке предстоит минимум полгода химиотерапии. Фото: предоставлено Оксаной Усовой

Многодетная мама уверена, что вовремя забеспокоилась о состоянии ребенка. Решила сделать общий анализ крови на всякий случай, потому что видела резкие перемены в настроении и поведении четырехлетней малышки. Женщина советует — лучше перестраховаться, чем упустить драгоценное время.

— Как только мы переболели простудой и мне сказали про низкий гемоглобин — я сразу засомневалась. Ребенок не совсем здорово выглядит, убеждала я врача. Если врач хотя бы под сомнение ставит вопрос о гемоглобине — надо сразу хватать ребенка и идти сдавать общий анализ крови, — советует Оксана. — Если дети переболели ОРВИ — сдайте общий анализ крови. Даже при хорошей ситуации будет намного спокойнее.

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