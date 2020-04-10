Один ноутбук на пять человек: мама 10 детей рассказала, как справляется с учебой по удаленке
Оксана Усова из Новосибирска - мама 10 детей. Еще в начале марта каждый день в их семье был похож на другой: подъем, завтрак, сбор в школу, а вечером - «домашка». Из-за режима самоизоляции все изменилось. Теперь дети на дистанционном обучении, а у Оксаны прибавилось забот. Женщина рассказала корреспонденту КП-Новосибирск о плюсах и минусах обучения на дому.
Начнем с того, что Усовы живут в частном доме на двух хозяев, поэтому ребятишкам сейчас полегче, чем их сверстникам, обитающим в квартире. В остальном же их родителям тяжелее. Крики: «Мама, а где вход в личный кабинет?», «Мам! Мне нужна твоя электронка!», «Мама! Где здесь презентация-то?» - звучат одновременно из пяти ртов. Это старшие, школьники. А есть ведь еще и младшие ребятишки со своими потребностями и требованием внимания.
- В нашем доме пять учеников - первый, второй, четвертый, седьмой и девятый классы. Остальные дети в школу еще не ходят. Сложнее всего, конечно, самому старшему - не хочется материал пропускать, ведь впереди ОГЭ, - рассказала КП-Новосибирск Оксана.
Утро многодетной мамы начинается в 7.00. Оксана поднимает детей, кормит их завтраком, и после этого все садятся делать домашнее задание на кухне. Мама, как главный учитель, - в центре стола, по кругу - дети. Достают тетрадки, ручки, если нужно - учебники. Школа на дому открыта!
Оксана занимается вместе с детьми. Фото: Оксана УСОВА.
Каждый день учителя отправляют по 4 - 5 заданий. Оксана уверяет: времени на изучение программы уходит столько же, сколько и в учебном учреждении - 40 минут, потом дети делают домашнее задание.
- В целом у каждого ребенка на один предмет уходит час. Старшие дети сами читают материал и выполняют задание. Ко мне подходят, только если в тупик встали - тогда разбираемся вместе. За младшей школой нужен глаз да глаз. Всегда слежу, чтобы в тетрадках у них буквы не плясали, чтобы задания переписывали верно, - объясняет Оксана.
- Обед у нас в 13.00, потом - небольшой перерыв и снова садимся грызть гранит науки, если не успели что-то сделать с утра.
Самые простые предметы - физкультура, изо, музыка. Например, по физкультуре нужно прочитать теорию и ответить на вопросы, которые составил преподаватель, а по рисованию - изобразить театр будущего.
- Есть небольшой нюанс в выполнении заданий по русскому языку и литературе. Если задание - выучить правило или стихотворение, мы учим, потом снимаем на видео и отправляем педагогу в мессенджер. Потом получаем оценку, - описывает женщина. - Время уроков варьируется в зависимости от того, как работают сайты. Если они перегружены и не работают (а некоторые платформы просто не справляются с количеством учеников), учителя дублируют задания на почту или в WhatsApp.
Родители не всегда могут сами объяснить детям программу. Фото: Оксана УСОВА.
По мнению Оксаны, удаленное обучение, скорее, идет ребенку на пользу, потому что педагогом для него становится мама. Родитель контролирует задание с самого начала, понимает, что именно учитель хочет от ученика.
- Все, что высылают педагоги, мне пока понятно, особенно для младшеклассников, - уверяет женщина.
Самый основной вопрос, и он со знаком минус, - организация рабочего места. Как обеспечить каждого ребенка компьютером? Нереально! На всю большую семью всего один ноутбук. Пока он занят, кто-то работает с телефона, кто-то читает бумажный учебник.
- Сложнее всего старшеклассникам. Даже мне бывает иногда сложно что-то объяснить им, потому что программа поменялась 10 раз, и чего-то я не знаю, - признается мама, которой заново приходится вспоминать синусы и косинусы.
А ведь помимо основной нагрузки в школе есть еще и дополнительные кружки - футбольная секция, танцы и прочее. И их тоже перевели на удаленку!
- Педагоги так же отправляют задания. Например, для футбольной секции мы снимаем видео, как ребенок делает физические упражнения, монтируем ролик и отправляем тренеру, - говорит Оксана.
Для танцевальной школы ребята отрабатывают различные па, снимают на видео разминки. Все стараются расквитаться с «домашкой» и школьными заданиями до обеда, чтобы после немного отдохнуть. А вечером школьники доделывают то, что не успели днем.
- Когда у нас перерыв, я нахожу время, чтобы приготовить еду и сделать уборку. Очень люблю читать, но из-за нехватки времени перешла на аудиокниги. Теперь слушаю их в любую свободную минуту, например, когда готовлю еду, - удивляет нас умением все успевать Оксана. - Муж, кстати, тоже помогает с детьми. Вечером после работы приходит и садится с ними читать книжки. Ну а потом отбой…
Жизнь на дистанционном обучении стала шумнее и веселее. Дом Усовых сейчас похож на школу со всеми секциями сразу. Но многодетная мама говорит, что пока справляется. Всем бы такой усидчивости!..
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ИСТОЧНИК KP.RU
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