Водитель насмерть сбил девочку в Новосибирской области, его проверили на алкоголь

Девочка умерла в карете скорой помощи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

10-летняя девочка погибла под колесами «Лады Ларгус» в Венгеровском районе. Это произошло субботним вечером – 24 апреля в 18.40.

- Двигался со стороны села Новый Тартас в сторону села Венгерово и напротив дома 23 по улице Ленина совершил наезд на велосипедиста - 10-летнюю девочку, - рассказывают о водителе сотрудники областного управления МВД России.

За девочкой приехала скорая помощь, но спасти ребенка не удалось – пострадавшая умерла уже в присутствии медиков.

Сейчас правоохранители выясняют подробности аварии. Водитель дал признательные показания. Девочка, как объяснил он, ехала во встречном по отношению к машинам направлении.

- По результатам освидетельствования у него выявлено алкогольное опьянение – показатель 0,170 мг/л в выдыхаемом воздухе, - сообщает областное управление МВД.

Данный показатель незначительно превышает естественную норму содержания алкоголя в организме человека.

Водитель ранее не был судим. Он нигде не учится и не работает. На него составили протокол за «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и поместили в спецприемник.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

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