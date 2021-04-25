«Он приставал, она дала сдачи»: лев и львица устроили драку в Новосибирском зоопарке

Серьезные шрамы на хвосте появились после драки с львицей. Фото: предоставлено Анной Новиковой
Фотограф Анна Новикова выложила в соцсетях видео из Новосибирского зоопарка. Подписчики, посмотрев его, обратили внимание на забинтованный хвост у льва.
Фотограф пояснила, что травмы — результат конфликта с львицей Найтирией. Судя по всему пара повздорила, и любовная ссора переросла в драку.
— Это Найтирия с ним дралась. Он приставал, а она не подпускала его к себе, дала сдачи. В итоге ему зашивали и обрабатывали хвост. Льва и львицу расселили по разным клеткам, — рассказала «КП-Новосибирск» Анна Новикова.
Подписчики жалеют льва и надеются, что хвост заживет.
— Какая серьезная травма хвостика у Сэмика, что долго заживает. Чуть без хвоста не оставила возлюбленная. Держись от нее подальше, мальчик, — написала одна из подписчиц фотографа.
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