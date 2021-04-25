«Он приставал, она дала сдачи»: лев и львица устроили драку в Новосибирском зоопарке

Серьезные шрамы на хвосте появились после драки с львицей. Фото: предоставлено Анной Новиковой

Фотограф Анна Новикова выложила в соцсетях видео из Новосибирского зоопарка. Подписчики, посмотрев его, обратили внимание на забинтованный хвост у льва.

Фотограф пояснила, что травмы — результат конфликта с львицей Найтирией. Судя по всему пара повздорила, и любовная ссора переросла в драку.

— Это Найтирия с ним дралась. Он приставал, а она не подпускала его к себе, дала сдачи. В итоге ему зашивали и обрабатывали хвост. Льва и львицу расселили по разным клеткам, — рассказала «КП-Новосибирск» Анна Новикова.

Подписчики жалеют льва и надеются, что хвост заживет.

— Какая серьезная травма хвостика у Сэмика, что долго заживает. Чуть без хвоста не оставила возлюбленная. Держись от нее подальше, мальчик, — написала одна из подписчиц фотографа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.