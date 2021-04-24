Последние новости Новосибирска на 24 апреля 2021 года: суд отказался взыскивать долги за коммуналку с 6-летней девочки, мистическое дерево-крест из Припяти возродилось в Сибири

Дерево, как и в Чернобыле, стало напоминать крест. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ/ОТС.

«Комсомолка» собрала последние новости Новосибирска на 24 апреля 2021 года в один материал.

СУД ОТКАЗАЛСЯ ВЗЫСКИВАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ ДОЛГИ С 6-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ

Колыванский районный суд вынес решение по делу о коммунальных долгах 6-летней девочки. Напомним, Полину вызвали в суд по иску компании «СибТЭК», те пытались взыскать с маленькой наследницы долги ее умершей мамы — это 26 тысяч рублей, которые набежали за отопление. Колыванский районный суд поставил точку в этом деле. Суд в итоге решил, что долги будет выплачивать папа девочки, а не она сама. Казалось бы, история с логическим концом. Однако на имя Полины пришла новая платежка, на этот раз из управляющей компании. Там долг составляет почти 100 тысяч рублей! Хорошо, что шестилетняя Поля не умеет читать.

МИСТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО-КРЕСТ ИЗ ПРИПЯТИ ВОЗРОДИЛОСЬ В СИБИРИ

Недалеко от Чернобыльской АЭС стояла огромная сосна — из-за причудливой формы она попала на многие фотографии, сделанные ликвидаторами. Это дерево-трезубец, дерево-крест. Вскоре после аварии оно рухнуло и стало символом катастрофы — даже на иконе его изобразили. И, вдруг, через десятилетия дерево возродилось в Новосибирске — рядом с чернобыльским мемориалом, который открыли 25 лет назад.

ПРОКУРАТУРА НАЗВАЛА ВИНОВНЫХ В СМЕРТИ МАТЕРИ И ДВУХ ДЕТЕЙ В ПОЖАРЕ В НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура провела проверку после пожара в Сузунском районе, где погибла мать с двумя детьми. Напомним, трагедия случилась 13 марта этого года в селе Бобровка. Дом многодетной семьи загорелся восьмом часу вечера: тогда там находились 35-летняя мама и ее четверо детей: три сына, которым 4, 7 и 11 лет, и двухлетняя дочка. Еще двое детей в тот вечер были в гостях у бабушки. Спастись удалось только старшему сыну и его 4-летнему брату

-— По результатам проверки исполнения требований Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» выявлены нарушения, — сообщили в областной прокуратуре.

НОВОСИБИРСКИЕ ВОЕННЫЕ ПОДГОТОВИЛИ ТАНК Т-34 К ПАРАДУ ПОБЕДЫ

В Новосибирске на параде в честь 76-й годовщины победы в ВОВ будет участвовать танк Т-34. К грядущему мероприятию его подготовили военнослужащие ремонтного подразделения Центрального военного округа. Им удалось довести долю оригинальных деталей в боевой машине до 99%, в то время как три года назад их было всего 30%.

— В ходе работ специалисты провели обслуживание узлов и агрегатов, очистку лакокрасочного покрытия, покраску. Помимо танка Т-34 к параду были подготовили также современные образцы техники, — уточнили в пресс-службе ЦВО.

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