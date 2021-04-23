Суд отказался взыскивать долг за коммуналку с 6-летней девочки, но ей пришла новая платежка — уже на 100 тысяч рублей

Теперь за отопление отцу Полины придется выплатить всего 12 тысяч рублей. Фото: ОТС

Колыванский районный суд вынес решение по делу о коммунальных долгах 6-летней девочки. Напомним, Полину вызвали в суд по иску компании «СибТЭК», те пытались взыскать с маленькой наследницы долги ее умершей мамы — это 26 тысяч рублей, которые набежали за отопление.

Сама судья была немало удивлена, увидев ответчицу, которая еще даже в школу не ходит. Сам же долг набежал за долю в квартире, где ни девочка, ни ее мама никогда не жили.

— В двухкомнатной квартире жили наши родственники, в ней же была доля моей дочери, мамы Полины. Но они там с внучкой не проживали, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Шевелева, бабушка девочки. — То есть к этим долгам они не имели отношения, но потом стали приходить счета.

22 апреля Колыванский районный суд, казалось, поставил точку. Решил, что ребенку на процессе не место. Отвечать за долги будет ее папа, а не она.

— С отца взыскана задолженность в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Тепло-Энергетическая компания» по коммунальным платежам за услуги по теплоснабжению за определенный период, а также судебные расходы, — сообщает пресс-служба Колыванского районного суда.

По словам отца Полины, решением суда они вполне довольны, ведь суд пересчитал сумму и долг вышел меньше.

— Не знаю на основании чего и как считали, но в итоге сказали выплатить только 12 тысяч рублей. Само решение мы на руки еще не получили, — объяснил КП-Новосибирск Павел, отец Полины.

Казалось бы, эта история со счастливым концом. Однако недавно на имя Полины пришла другая платежка, на этот раз из управляющей компании, которая обслуживает дом. Долг составляет почти 100 тысяч рублей!

— Мы переживаем, что управляющая компания пойдет по стопам энергетиков и также подаст в суд на Полю, ребенка снова вызовут туда. Постараемся этого не допустить, — рассказал КП-Новосибирск Роман Шевелев, дядя Полины. — Но у нас, ее родственников, нет тех сумм, которые с нас просят. Мы даже будем просить оформить нам рассрочку на выплату долга за отопление.

Сама управляющая компания в Колывани, которая выставила счет в 100 тысяч рублей, готова пойти 6-летней девочке на встречу, чтобы не доводить ситуацию до нового абсурда:

— Пусть они приходят к нам в любое время, и мы тоже сможем с ними заключить договор о рассрочке. Мы понимаем, что есть разные жизненные ситуации у людей и всегда готовы подстроиться под них. Обсудим с родными Полины все условия и посчитаем, сколько им нужно будет выплачивать в месяц, чтобы погасить долг, — заявили КП-Новосибирск в УК «Колывань — ЖилТехСервис».

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