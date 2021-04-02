«Судья сама была удивлена»: под Новосибирском с 6-летней девочки требуют коммунальные долги ее умершей мамы

С девочки требуют 26 тысяч рублей. Фото: ОТС.

В Колыванском районном суде сегодня оказался «нарушитель», который еще и считать и читать толком не умеет – 6-летняя Полина. Девочку вызвали в суд ответчиком по гражданском делу за коммунальные долги ее умершей мамы: 26 тысяч рублей, набежавшие за отопление. О том, как такое могло случиться, КП-Новосибирск рассказала бабушка девочки.

- В двухкомнатной квартире жили наши родственники, в ней же была доля моей дочери, мамы Полины. Но они там с внучкой не проживали, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Шевелева, бабушка девочки. – То есть к этим долгам они не имели отношения.

В 2016 году в семье случилось горе: мама Полины умерла от осложнений после гриппа. Маленькую девочку сейчас воспитывают папа и бабушка. По закону ребенок получил наследство. А вместе с ним обнаружились и долги. О них родня узнала, когда им принесли повестку в суд. Ответчиком значилась — шестилетняя Полина Павловна.

- Колывань — маленькая, все друг друга знают. Почтальон знал нашу историю, где Полина живет, письмо из суда он передал ее папе, - объясняет Наталья. – Мы как открыли и прочитали, удивились: на девочку повесили долг за коммуналку...

Оплатить немалую сумму от девочки требует тепло-энергетическая компания «СибТЭК». У семьи таких денег нет. А родня, у которой тоже доля в этой квартире, тоже не торопиться платить по счетам. Получается, что ребенок итак пострадал, потерял родителя, живет в неполной семье, а с нее требуют деньги.

– Когда судья во время заседания сказала: «Ответчик Полина Павловна» и увидела внучку, была очень удивлена. Спросила: «Как так?». А вот так, — описывает реакцию на заседании Наталья.

У компании «СибТЭК» в этой ситуации своя позиция:

- Эта квартира на данный момент находится в долевой собственности. Да, мама Полины умерла, но у нее есть наследник – сама Полина. И отвечать за долг ребенка должен ее родитель или законный представитель. Так в нашем исковом заявлении и прописано, — рассказали КП-Новосибирск в «СибТЭК».

Родные Полины просят сумму хотя бы пересчитать:

- У них там есть исковые решение от прошлых судов по долгу, к примеру, за 2014 год, которые уже утратили свою силу, - объясняет Павел, папа Полины.

Очередной процесс по делу девочки прошел 2 апреля, но решение так и не вынесли и заседание перенесли.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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