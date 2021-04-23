Мистическое дерево-крест из Припяти возродилось в Сибири у памятника ликвидаторам

Деревья-двойники: одно росло возле Чернобольской АЭС, другое выросло в Новосибирске возле стелы, посвященной ликвидаторам. Фото: Сибирский региональный союз «Чернобыль»

Дерево-крест, дерево-трезубец – так называют сосну, что стояла рядом с Чернобыльской АЭС. Когда в 1986 году взорвался реактор, и строить саркофаг приехали ликвидаторы, они снова и снова фотографировали это огромное растение. Очень уж причудливая у него форма.

Дерево стало таким еще задолго до аварии. Местные рассказывали, что в годы войны фашисты казнили на нем партизан. Но в 1986-м «дерево-виселица» обрело другую славу: оно так часто попадало в кадр, что стало символом катастрофы. Вокруг него даже организовали мемориал.

А когда иконописцы посвятили жертвам Чернобыля образ со святыми, на нем тоже изобразили знаменитую сосну-крест.

Дерево изображено даже на иконе «Чернобыльский спас». Фото: Сибирский региональный союз «Чернобыль»

Но от мощнейшей радиации знаменитая сосна погибла. Дерево-мутант простояло сухим несколько лет, а потом рухнуло. И, вдруг, возродилось в Новосибирске – рядом с чернобыльским мемориалом, который открыли 25 лет назад.

Рядом с новосибирской стелой, посвященной ликвидаторам, появилась береза-трезубец. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Монумент, посвященный ликвидаторам поставили в 1996-м году – к 10-летию со дня аварии. Вокруг стояли обычные березы. Но когда появилась стела, одно дерево стало расти иначе, ствол у него раскустился, - рассказала КП-Новосибирск член Сибирского Союза «Чернобыль» Елена Негода, которая работала в зоне отчуждения медиком.

Стела стоит в Нарымском сквере – в двух километрах от центра города. Сюда частенько приходят ликвидаторы. И всякий раз 26 апреля – в дату катастрофы – сюда возлагают цветы. Вот так по весне пришли навести порядок у стелы, и увидели, что береза уже совсем превратилась в трезубец.

Дерево, как и в Чернобыле, стало напоминать крест. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Дерево-мутант не навевает ужаса на чернобыльцев. Наоборот, очень сочетается с памятником. Теперь это место – как портал во времени и пространстве между современным Новосибирском и зоной отчуждения в пережившем катастрофу Чернобыле.

Новосибирские ликвидаторы сделали фотографии двух деревьев-«братьев» экспонатом в своем музее. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ВОПРОС — РЕБРОМ

Откуда такая причудливая форма?

Оксана Паркина, заведующая кафедрой лесного хозяйства Новосибирского государственного аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук:

- Чаще всего такое разветвление бывает из-за механического повреждения дерева – например, кто-то заломил дерево, когда оно было молодым. Либо просто птицы поклевали точку рост, где верхушечная почка была. Из-за этого тоже ствол мог разветвиться, — прокомментировала КП-Новосибирск Оксана Паркина.

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