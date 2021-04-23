Новосибирские военные подготовили танк Т-34 к параду Победы 9 мая. Фото: пресс-служба ЦВО.

В Новосибирске на параде в честь 76-й годовщины победы в ВОВ будет участвовать танк Т-34. К грядущему мероприятию его подготовили военнослужащие ремонтного подразделения Центрального военного округа. Им удалось довести долю оригинальных деталей в боевой машине до 99%, в то время как три года назад их было всего 30%. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО в четверг, 22 апреля.

— В ходе работ специалисты провели обслуживание узлов и агрегатов, очистку лакокрасочного покрытия, покраску. Помимо танка Т-34 к параду были подготовили также современные образцы техники. Эти работы в настоящий момент выполнены на 70%. На пунктах технического обслуживания ремонтного подразделения произвели их очистку, покраску, а также замену технических жидкостей, — уточнили в ЦВО.

Известно, что 9 мая 2021 года по центральной площади Новосибирска пройдут более 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей ЦВО.

Ранее КП-Новосибирск писала, что парад Победы в этом году начнется на площади Ленина в 10 часов утра. В ближайшие дни начнутся репетиции и подготовка к торжественному событию: 5 мая пройдет ночная репетиция, а 7-го числа — генеральная. В этот день на площади выставят ограждения, которые будут отделять зрителей от марширующих и военной техники. Однако из-за пандемии коронавируса власти просят горожан проявить понимание и посмотреть парад по телевизору.

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