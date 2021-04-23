Прокуратура назвала виновных в смерти матери с двумя детьми в пожаре под Новосибирском

Сибирячка и двое детей погибли в пожаре. Фото: соцсети

Прокуратура провела проверку после пожара в Сузунском районе, где погибла мать с двумя детьми. Напомним, трагедия случилась 13 марта этого года в селе Бобровка. Дом многодетной семьи загорелся восьмом часу вечера: тогда там находились 35-летняя мама и ее четверо детей: три сына, которым 4, 7 и 11 лет, и двухлетняя дочка. Еще двое детей в тот вечер были в гостях у бабушки. Спастись удалось только старшему сыну и его 4-летнему брату. Односельчане рассказывали КП-Новосибирск, что семья не была благополучной.

— По результатам проверки исполнения требований Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» выявлены нарушения, — сообщили в областной прокуратуре. — Прокуратура внесла директорам МКУ Сузунского района «Комплексный центр социального обслуживания населения» и МБОУ «Бобровская СОШ», а также главному врачу ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» и начальнику районного отдела МВД представления об устранении нарушений закона, поскольку эти орган и учреждения системы профилактики своевременно не выявили погибшую в пожаре семью, находящуюся в социально-опасном положении.

Кроме того, в отношении главы администрации Бобровского сельсовета было возбуждено административное дело по части 1 статьи КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

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