«На них рухнул потолок»: мать с двумя детьми погибла на пожаре в Новосибирской области

После страшного пожара четверо детей остались сиротами. Фото: соцсети.

Стали известны подробности страшной трагедии, произошедшей в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области. Напомним, там в восьмом часу вечера 13 марта загорелся дом многодетной семьи.

- В тот вечер дома была 35-летняя мама и ее четверо детей: три сына, которым 4, 7 и 11 лет, и двухлетняя дочка, - рассказали КП-Новосибирск сельчане. – Еще двое детей в тот вечер были в гостях у бабушки.

О самой семье в Бобровке отзывются нелестно: мама шестерых детей постоянно пила, нигде не работала. Куда смотрели соцслужбы, непонятно.

- Кто отец детей – мы даже не знаем, - вздыхают местные. – Он тут вообще не объявлялся.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожности детей:

- 11-летний мальчик пытался разжечь печь розжигом, однако произошел хлопок и возгорание. Он успел вынести из дома 4-летнего брата, но остальным спасти не удалось, - пояснили КП-Новосибирск в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Матери и еще двум детям спасти не удалось:

- На них рухнул потолок, шансов спастись у них просто не было, - рассказали КП-Новосибирск односельчане.

Следователи уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Согласно ей, виновному грозит до 4 лет лишения свободы. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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