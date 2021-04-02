В Новосибирске тревел-блогера, обвиняемого в убийстве подписчика, проверил полиграф

Анатолия Гомзякова подозревают в убийстве Алексея Хребтова. Фото:соцсети.

Громкое убийство в Новосибирске с весьма загадочными обстоятельствами произошло 2 апреля ровно год назад. Тогда на левом берегу города под окнами многоэтажного дома было найдено тело арт-менеджера Алексея Хребтова. Как за все это время следствие продвинулось в поисках убийцы, выясняли корреспонденты КП-Новосибирск.

СМЕРТЬ ПОСЛЕ ПРЯМОГО ЭФИРА

Напомним, убийство, замаскированное под попытку суицида, произошло в самом начале пандемической весны прошлого года.

Многие сибиряки сидели дома, работали на удаленке, не имели возможности ходить на вечеринки, ужинать в ресторанах, поэтому общались друг с другом только в интернете. Границы были закрыты, вот и известный тревел-блогер Анатолий Гомзяков вернулся по месту прописки — в Новосибирск. И однажды вечером познакомился со своим подписчиком Алексеем Хребтовым. Парни переписывались в Инстаграме, шутили над карантином, а потом решили назло ситуации встретиться вживую. До этого момента у ребят не было ни времени, ни желания, а тут все как-то само собой сложилось. Хребтов пригласил Толю к себе в гости, тем более что жили они в одном микрорайоне. Девушка Гомзякова лежала в больнице с коронавирусом, и парень скучал без общения.

Анатолий Гомзяков много путешествовал, а теперь сидит в СИЗО. Фото: соцсети.

Ребята встретились, выпили забористого самогона, даже провели в Инстаграме прямой эфир со своей мини-тусовки. А потом…

— Толя имеет такую особенность: отключается, когда сильно пьяный. Он попросту уснул мертвецким сном. А когда проснулся, то увидел, что находится один в чужой квартире. Позвал хозяина, понял, что никого нет. Позвонить ему не смог, так как они даже телефонами не обменивались. В общем, растерялся, потом собрался и ушел домой, — рассказала КП-Новосибирск Софья Гомзякова, теперь уже жена блогера.

О произошедшем Анатолий рассказал девушке по телефону. Но с самого утра его не покидало странное тревожное ощущение.

Спустя несколько часов в квартиру Гомзякова нагрянули оперативники. Они сообщили, что нашли его вчерашнего товарища мертвым под окнами дома. Сняли с Анатолия одежду, в которой он был в гостях, взяли отпечатки, задали пару вопросов и ушли.

ОДИН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ

Полицейские и следователи с самого начала не особо интересовались смертью Алексея Хребтова. Думали — самоубийца. Сюрпризом для всех стали результаты экспертизы. Вот тогда и выяснилось: хоть подписчик тревел-блогера и скончался в результате падения с 24-го этажа, перед этим он получил несколько ранений. И скорее всего, парня сначала избили, а потом сбросили с балкона.

— По версии следствия, последним, кто его видел, был Толя. Время для детального расследования было упущено. Соседи, охрана дома и другие возможные свидетели и очевидцы нормально не отработаны, даже одежда погибшего к этому моменту уже была уничтожена, орудие преступления не найдено. Толя был самый удобный вариант для подозреваемого. Зато все это время он был рядом, открыто общался со следователями и искренне хотел помочь в распутывании дела, — поделилась с КП-Новосибирск Ольга, сестра Гомзякова.

Летом следователи задержали тревел-блогера и поместили его в СИЗО. Так Анатолий стал единственным подозреваемым в убийстве Алексея Хребтова.

«ОН СИДИТ, А МЫ ИЩЕМ УБИЙЦУ»

Родственники, подписчики блогера в социальных сетях и адвокаты за это время уже обнаружили в странном уголовном деле много нестыковок.

Так, например, независимая экспертиза показала, что погибший выпал, возможно, даже не со своего балкона.

Экспертиза показала, что погибший мог выпасть из окна чужой квартиры. Фото: соцсети.

— Если бы свободное прямолинейное падение тела произошло из окна балкона квартиры номер 246 по условной вертикальной линии, то пострадавший упал бы на газон перед фасадом дома на уровне своего открывающегося окна. Стоит отметить, что изменения прямолинейной траектории падения тела быть не могло — падение было свободным, без контакта с какими-либо предметам и, движение воздушных масс отсутствовало, — написал в своем заключении эксперт. По его версии выходило, что блогер выпал из окна соседней квартиры.

Друзья и подписчики поддерживают блогера у суда. Фото: соцсети.

А тут еще выяснилось, что соседняя квартира, где в вечер убийства тоже была попойка и шумные гости, была продана практически сразу после трагедии.

Еще один странный момент: никто не искал, кому принадлежат следы обуви у квартиры погибшего, не искали и владельцев отпечатков пальцев, найденных в его жилище.

ЧТО СКАЗАЛ ПОЛИГРАФ

Тогда блогера отправили на полиграф. Результаты исследования показали, что он не убийца.

— На моего брата все это время психологически давили, чтобы он сознался. Его не выпускают под домашний арест, держат за решеткой, практически не разрешают свиданий с близкими. Но он не виновен! Ему не в чем признаваться, — уверена сестра арестованного и добавляет, - Он сидит, а мы теперь ищем убийцу.

Единственный за все время, пока идет следствие, официальный комментарий СК остается неизменным.

— По версии следствия, после совместного распития между мужчинами возник конфликт, после которого подозреваемый ударил потерпевшего ножом в височную область, причинил черепно-мозговую травму, а затем сбросил его с балкона, — комментирует старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Все остальные подробности до сих пор остаются тайной следствия.

Расследование дела продолжается. Гомзяков не сознается в убийстве, чем явно усложняет задачу по доказыванию его вины. Что же все-таки произошло в тот роковой вечер в небольшой квартире на 24-м этаже — до сих пор остается загадкой.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о трагедии, которая случилась 2 апреля 2020 года в жилом комплексе Ясный Берег, дом 8, сообщите, пожалуйста, об этом в редакцию по телефону 8-923-145-11-03. Анонимность гарантируем.

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