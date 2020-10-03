По делу новосибирского тревел-блогера, подозреваемого в убийстве подписчика, проведут новую экспертизу

По делу о гибели Алексея Хребтова назначена новая экспертиза. Фото: соцсети.

Следователи проведут новую экспертизу в деле о загадочной гибели новосибирца Алексея Хребтова. Напомним, в день смерти у него в гостях был блогер Анатолий Гомзяков, парни вели прямой эфир в соцсетях и выпивали. Тревел-блогер уверяет: после выпитого уснул и не заметил пропажу хозяина квартиры, а когда пришел в себя, то ушел домой, не заметив мертвое тело под окнами многоэтажки. Летом Гомзякова арестовали и обвинили в убийстве.

— Мы предоставили следствию независимую экспертизу, выводы которой позволяют считать, что Алексей мог находиться перед гибелью в соседней квартире, — рассказал КП-Новосибирск адвокат обвиняемого Александр Федотов. — Кроме того, эксперт пришел к выводу, что Гомзяков переместить Хребтова из комнаты на подоконник высотой 120 сантиметров от пола не мог. Это сложно совершить одному человеку. На теле погибшего не найдено телесных повреждений, свидетельствующих о волочении и перемещении тела.

Адвокат также добавил, что Следственный комитет согласился провести еще одну экспертизу по причинам смерти погибшего. Пока единственная версия заключается в том, что Хребтов умер еще до того, как он выпал из окон дома.

— По данному делу продолжается проведение следственных действий и судебных экспертиз. В частности, уже проведено два следственных эксперимента, — прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Невеста Анатолия Гомзякова и его многочисленные подписчики уверены в его невиновности. Ребята возмущены тем, что их перестали пускать даже в зал заседаний по продлению ареста тревел-блогера.

— Мы очень хотели, чтобы Толю отпустили уже ко дню рождения, — говорит Софья Резчикова, девушка блогера. — И вот ему исполнилось35 лет, а он там, в изоляторе. Мы с друзьями, конечно, подготовили ему сюрприз и подарки. Жаль, что это не свобода. Но мы верим, что Толя не убивал и пытаемся добиться справедливости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийца живет за стенкой? В деле о загадочной гибели подписчика тревел-блогера появилась новая экспертиза

Заключение эксперта четко говорит о том, что погибший новосибирец Алексей Хребтов перед смертью был в соседской квартире (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru