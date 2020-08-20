Убийца живет за стенкой? В деле о загадочной гибели подписчика тревел-блогера появилась новая экспертиза

Слева — Анатолий Гомзяков, справа — Алексей Хребтов. Фото: соцсети

Вот уже пять месяцев новосибирские следователи разбираются в необычном преступлении, которое с самого начала выглядело как несчастный случай. В начале апреля с 24-го этажа высотки на левом берегу Новосибирска выпал известный в местной арт-тусовке весельчак и балагур Алексей Хребтов. Хребтов был подписчиком популярного тревел-блогера Анатолия Гомзякова. Тот из-за коронавируса как раз вернулся в Новосибирск и зашел в гости к подписчику развиртуализироваться. Парни дегустировали самогон, вели прямые эфиры в «Инстаграме», а утром на газоне под окнами высотки был найден мертвым гостеприимный Алексей.

После первой экспертизы стало понятно, что падение было неслучайным: парня сильно избили и выкинули (или мертвым, или без сознания) из окна. У следствия было несколько версий и всего один подозреваемый — тот самый блогер Гомзяков, который, возможно, и видел Хребтова последним. Но неожиданно в деле появилась вторая экспертиза, которая перевернула все с ног на голову. Эксклюзивные выдержки из документа оказались в распоряжении КП-Новосибирск.

Погибший выпал из чужой квартиры. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

ПЕРЕПУТАЛИ ОКНА

Подозреваемый Гомзяков говорит, что в тот вечер много выпил и отрубился. Проснулся в пустой квартире, не нашел хозяина и пошел домой. Его защита засомневалась в самом главном: из своей ли квартиры выпал Хребтов? Тем более имелись показания соседей о том, что за стенкой тоже было шумно — там также выпивали двое парней.

— Есть показания соседей, которые слышали за стенкой глухой удар и мужской голос: «Ты чего наделал?», — рассказала КП-Новосибирск София, девушка подозреваемого. — В это время Толя уже спал в гостях. Непонятно только, из какой квартиры были слышны эти звуки. И так мы начали сомневаться, из какого окна выпал Алексей Хребтов.

Точку в этом вопросе поставил эксперт. Специалист внимательно изучил видео с места ЧП, положение тела погибшего на газоне, произвел необходимые замеры.

Алексей Хребтов приземлился под окнами соседей. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

— Если бы свободное прямолинейное падение тела произошло из окна балкона своей квартиры номер 246 по условной вертикальной линии, то пострадавший упал бы на газон перед фасадом дома на уровне своего открывающегося окна. От фактического центра падения до данного предполагаемого места падения разница в расстоянии составила бы 2,98 метра. Стоит отметить, что изменения прямолинейной траектории падения тела быть не могло — падение было свободным, без контакта с какими-либо предметами, отсутствовало движение воздушных масс, — говорит в своем заключении эксперт.

Таким образом, в деле действительно могут появиться новые подозреваемые — хозяин и гость из соседней квартиры, где также была попойка.

Тревел-блогер один не справился бы. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОДИН

Достоверно известно, что пьянка в квартире у Хребтова была немноголюдной, если не считать виртуальных участников. Физически в небольшой студии находились хозяин квартиры Хребтов, тревел-блогер Гомзяков и кошка по кличке Хурма. Кошку в качестве убийцы исключили даже следователи. Она вне подозрений. Гомзяков утверждает, что спал мертвецким сном, а когда проснулся, то хозяина в квартире не было. Допустим, он врет. И, как считает следствие, убил подписчика. Но в документе экспертизы появился еще один интересный момент, связанный с физиологией. Блогер, прямо скажем, не богатырь: рост — 171 сантиметр, вес — 67 килограммов, не спортсмен и не качок. А параметры погибшего подписчика такие: рост — 176 сантиметров, вес — почти 80 килограммов.

— Гомзяков переместить Хребтова из комнаты на подоконник высотой 120 сантиметров от пола, а затем вытолкнуть наружу не мог… Это сложно совершить одному человеку. На теле погибшего не найдено телесных повреждений, свидетельствующих о волочении и перемещении тела, — говорится в официальном документе.

Красная линия отмечает фактическое место падения Хребтова под окном соседей, зеленая линия показывает, как падал бы погибший из своего окна. Фото: Алена ЛЮБИМОВА.

СВОБОДА БЛОГЕРУ?

Открывшиеся обстоятельства явно идут вразрез с версией следователя о том, что конфликт блогера и подписчика разгорелся в квартире погибшего. В итоге гость выкинул того из окна. Но в СКР пока не меняют позицию. Возможно, проведут еще одну независимую экспертизу.

— По версии следствия, после совместного распития между мужчинами возник конфликт, после которого подозреваемый ударил потерпевшего ножом в височную область, причинил черепно-мозговую травму, а затем сбросил его с балкона, — комментирует старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Ссылаясь на тайну следствия, силовики отказываются сообщать подробности и доказательства вины тревел-блогера.

Из источника, который знаком с материалами уголовного дела, журналистам КП-Новосибирск стало известно, что правоохранители ни разу не постучались в соседнюю квартиру, опрашивая соседей и свидетелей. Живет ли там сейчас кто-нибудь? Тем временем Анатолий Гомзяков как минимум до 4 сентября будет находиться в СИЗО…

А вы кому верите в этой истории?

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