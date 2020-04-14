Блогера, который может быть замешан в истории с гибелью друга, поместили в больницу с подозрением на коронавирус

В редакцию КП-Новосибирск обратились друзья маркетолога Ильи*, чье тело обнаружили под окнами высотки в Ленинском районе 2 апреля. Они уверены, их друг - жертва не несчастного случая, а преступления.

- Человек, который это сделал с Ильей, до сих пор на свободе! Его поместили в больницу с подозрением на коронавирус! Это было сделано специально, время тянет, - рассказала КП-Новосибирск Анна, одна из знакомых погибшего. – И теперь все пытаются представить как самоубийство!

Корреспонденты КП-Новосибирск попытались разобраться в этой истории и дали слово обеим сторонам.

Парень был душой компании. Фото: соцсети.

«ЗАЧЕМ ЕМУ СЕБЯ УБИВАТЬ?»

Илья был успешным маркетологом, вел свой блог, где с юмором рассказывал про бизнес и посиделки с близкими.

- Да его многие в городе знали: вот у него больше тысячи человек в друзьях в соцсетях, он со всеми ими и в жизни был знаком, - рассказала подруга погибшего. – Он был такой человек-фейерверк!

В личной жизни у парня тоже все складывалось отлично: он встретил девушку, отношения были серьезными. Причин, чтобы волноваться о нем, у друзей не было. И когда они узнали, что тело Ильи нашли возле многоэтажки, не поверили.

- Я сама лично смотрела истории Ильи в «Инстаграме» в тот роковой вечер. Судя по кадрам, он у себя в доме выпивал с тревел-блогером. Все у него в порядке было. Зачем ему себя убивать, - продолжает наша собеседница. - А вот этот блогер мог его столкнуть. А потом ещё и историю с коронавирусом провернул! Его забрали в больницу сразу после гибели Ильи, вот так совпадение!

После гибели Ильи блогер оказался в больнице. Фото: соцсети.

«ПРИШЕЛ В ГОСТИ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА»

Тот самый блогер – это новосибирец Стас*, на страничке которого больше 43 тысяч подписчиков. Парень путешествует по всему миру, и в конце марта, за несколько дней до трагедии, вернулся вместе со своей девушкой из Европы.

- Путешествовали они вместе с компанией друзей: после возвращения их всех отправили на карантин, - говорят знакомые погибшего новосибирца. – Получается, когда он в гости к Илье пришел, то карантин нарушил? Вот какой человек будет так подвергать опасности других?

Дальше знакомые маркетолога рисуют такую картинку: сразу после гибели Ильи Стас попал в инфекционку. Анализы его девушки на коронавирус оказались положительными. А раз ключевой свидетель на жёстком карантине, это может помешать следствию допросить его.

Как объясняют правоохранители, закон блогер не нарушил: официального статуса подозреваемого у него нет до сих пор, а инфекция - штука серьезная. Но друзья погибшего Ильи не верят:

- Этот блогер просто воспользовался эпидемией, чтобы в больнице спрятаться, - негодуют они.

После гибели парня следователи проводят проверку. Фото: соцсети.

Корреспонденты КП-Новосибирск позвонили Стасу, чтобы разобраться, что на самом деле произошло тем вечером. Трубку взяла девушка:

- Он на пробежке: перезвоните через 10 минут, - этот ответ, если честно, поставил нас в тупик.

Ничего себе: где это в больнице он бегает? Неужели по коридорам круги нарезает? Ладно, ждем 10 минут и набираем снова: трубку уже берет сам парень.

- Вы сейчас действительно в больнице находитесь? - первым делом уточняем мы.

- Меня только выписали, - отвечает парень.

- Зачем вы во время карантина к Илье в гости пошли? Что там случилось?

- Не комментирую эту историю, - тут Стас бросил трубку.

Как бы то ни было, со следователями Стасу придется пообщаться: в управлении СК РФ по Новосибирской области уже начали проверку после гибели маркетолога.

Корреспонденты КП-Новосибирск следят ходом расследования.

*Имена героев публикации изменены.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Его должны оштрафовать!»

- Если человек действительно только прилетел из Европы и нарушил условия карантина, то его должны оштрафовать. Минимум на 15 тысяч. Доказать, что он действительно нарушал, просто: достаточно запросить у мобильного оператора данные о перемещении телефона, - объясняет юрист Инесса Рябинина.

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