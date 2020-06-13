Блогера обвиняют в смерти друга, а он уверяет, что все проспал

Новосибирского блогера Анатолия Гомзякова обвиняют в гибели друга: по версии следствия, парень расправился со своим знакомым в его квартире. Напомним, тело маркетолога было обнаружено 2 апреля возле одного из домов в Ленинском районе. Друзья умершего новосибирца говорили в голос: это не может быть самоубийством. Сам Анатолий, который последний видел парня живым, никаких комментариев не давал. Но сейчас, когда блогер оказался под стражей, его девушка София передала КП-Новосибирск версию событий того вечера со слов Анатолия.

Парень был душой компании. Фото: соцсети.

«ОБЩАЛИСЬ В ИНТЕРНЕТЕ, УВИДЕЛИСЬ ВПЕРВЫЕ»

- Толя – медийная личность, с ним многие хотят общаться. Тот парень не был исключением: они долго переписывались в Интернете, он все зазывал Толю в гости. И 2 апреля они решили впервые встретиться: жили мы рядом, было удобно, - объяснила КП-Новосибирск София.

Маркетолог за несколько часов до своей гибели записал в сторис несколько моментов встречи; парни выпивали вдвоем, веселились. Дальше, со слов Софии, происходило следующее:

- Толя уснул, а когда проснулся — в квартире уже никого не было, и он ушёл домой. Все друзья знают, что у него есть такой прикол – может уснуть из-за алкоголя в гостях. Наутро Толя узнал, что его нового знакомого нашли погибшим под окнами. К Анатолию пришли полицейские, опросили его, и он рассказал всё как было, потому что ему нечего было скрывать, - объясняет София.

Спустя два месяца Анатолия взяли под стражу: его обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений.

- Мы понятия не имеем, на основании чего! Толя нормально прошел полиграф, на него ничего нет и быть не может! - считает София. – У нас на руках до сих пор нет материалов дела: мы даже не знаем, какие травмы получил погибший.

Коллеги и близкие маркетолога настаивают на другой версии:

- Я сама лично смотрела истории Ильи в «Инстаграме» в тот роковой вечер. Судя по кадрам, он у себя в доме выпивал с тревел-блогером. Все у него в порядке было. Зачем ему себя убивать, - говорят друзья.

После гибели парня следователи проводят проверку. Фото: соцсети.

«БЕЗ МЕНЯ ВАМ ВСЕМ БУДЕТ ХУЖЕ, А МНЕ БУДЕТ ХУЖЕ БЕЗ ВАС»

Сам Анатолий записал видео для своего «Инстаграма». Его близкие опубликовали ролик перед тем, как Толю поместили в изолятор временного содержания: сначала на 48 часов, потом – на 72 часа.

- Я абсолютно точно говорю, что этого не совершал. Без меня вам всем будет хуже, а мне будет хуже без вас. Поэтому давайте объединяться, - обратился к подписчикам парень.

Адвокат блогера Андрей Дробин считает, что на его подзащитного оказывается давление:

- Нет никаких конкретных доказательств причастности Анатолия, а его задержание имеет целью одно - оказать на него психологическое давление и заставить пои ти на самооговор. Корреспонденты КП-Новосибирск отправили запрос в Следственный комитет, и в ближайшее время мы обязательно опубликуем их позицию. Как бы то ни было, в понедельник будет решаться вопрос о заключении Анатолия под стражу на весь период следствия.

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