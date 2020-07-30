Тревел-блогера обвиняют в убийстве подписчика: что между ними произошло на самом деле

Вот уже четыре месяца следователи пытаются понять, кто убил новосибирского маркетолога Алексея Хребтова. Он — тусовщик и балагур, бросающийся из крайности в крайность. За плечами и судимость за наркотики, и курсы звонарей, пройденные в тюрьме. Выйдя на свободу, Алексей ударился в пиар — раскручивал сайты, но, как сам признавался, все так же любил «отчаянно кутить, пропивая очередной платеж по ипотеке». И именно во время вечеринки погиб при загадочных обстоятельствах.

Алексей Хребтов любил тусовки и алкоголь. Фото: соцсети.

«САМОГОН У НЕГО ОЧЕНЬ ЗЛОЙ»

Алексей был подписан в «Инстаграме» на многих блогеров, в том числе следил за постами путешественника Анатолия Гомзякова. Тот из-за коронавируса как раз вернулся в Новосибирск. Хребтов тогда решил утешить скучающего на самоизоляции тревел-блогера — предложил забить на правила и позвал на тусовку к себе домой, в квартиру-студию на 24-м этаже. Встреча состоялась вечером 2 апреля.

Парни шутили про «корону», записывали видео и выкладывали «сторис» в «Инстаграм». Вот они шумно дегустируют домашний самогон, вот к ним стучится соседка: «А можно потише?» Пьяные видеоролики с матом и смехом. Но наутро хозяина квартиры — Хребтова — обнаружили мертвым на газоне под окнами. Гомзяков клялся, что ничего не видел:

Анатолий Гомзяков часто путешествовал, за его передвижениями следили 40 тысяч подписчиков. Здесь он - в турецкой Каппадокии. Фото: соцсети.

— Ребята, я просто вырубился. Тупо спал!

И пытался всех заверить, что подписчик совершил самоубийство:

— Самогон у него злой очень.

Многие сначала поверили. Но следователей смутила запись с камер наблюдения: видно, что человек падает на газон без сознания. Потом пришли результаты экспертизы: сначала Хребтову кто-то проломил голову, а уже потом выкинул из окна! Тревел-блогера Гомзякова в итоге отправили в СИЗО как главного подозреваемого. Но сказать на сто процентов, что он — убийца, никто не может.

ВЕРСИЯ БЛОГЕРА: «Я ВСЕ ПРОСПАЛ»

Гомзяков убеждает всех и всячески пытается это доказать, что после бурных возлияний он крепко спал. Друзья и близкие путешественника подтверждают, якобы у Толи всегда была эта особенность — богатырский сон после пьянки.

— С ним такое случается частенько, когда выпьет, — рассказала КП-Новосибирск девушка блогера София Резчикова. — Мы можем шуметь, веселиться рядом, а он спит и никак не реагирует. Вот так случилось и в ту ночь!

Анатолий частенько засыпал в разгар тусовки. Фото: соцсети.

Толя говорит, когда проснулся, хозяина дома не нашел. Телефона Хребтова у него не было (списывались в «Инстаграме»), поэтому он просто побрел домой. По пути в ночи позвонил другу, приглашая к себе в гости продолжить веселье, получил отказ, зашел в круглосуточный магазин, понял, что собутыльника уже нигде не найдет, добрался до своей кровати и вырубился.

ВЕРСИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ДРУЗЕЙ: НАПИЛИСЬ, ПОДРАЛИСЬ ИЗ-ЗА COVID И КОШКИ

А как видят эту историю следователи? Парень не спал, а убивал!

— По версии следствия, после совместного распития между мужчинами возник конфликт, после которого подозреваемый ударил потерпевшего ножом в височную область, причинил черепно-мозговую травму, а затем сбросил его с балкона. Экспертиза также показала именно это, — комментирует старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Но из-за чего мог произойти конфликт? Точно неизвестно. Например, Гомзяков мог обмолвиться, что его девушка, с которой он вернулся из Европы, больна коронавирусом! Оказалось, пока он пьет и ходит по гостям, она лежит в инфекционке. Хозяин квартиры резонно мог устроить скандал: «А почему ты вообще ко мне пришел и почему раньше об этом не сказал?»

Любимая кошка погибшего по кличке Хурма. После трагедии она лишилась одного глаза. Фото: соцсети.

Еще одна возможная причина конфликта — кошка Хурма, которая также мелькает в «сторис». Многие друзья Алексея ее откровенно недолюбливали и даже просили усыпить, так как животное постоянно кидалось на гостей квартиры.

— Толя пришел перекрытый в хлам. Леха пил, но был в здравом уме, — написала в соцсетях свою версию подруга погибшего Елена Нененко. — Драка была, сто процентов! У кошки выбит глаз! Скорее всего, тронул кошку — и Леха заступился, так как она для него член семьи. Леха не тот, кто покончит с собой. У него только в жизни все устроилось и пошло на лад, была куча планов и идей.

— Я тоже думаю, что поводом для конфликта стала Хурма, любимая кошка Хребтова. Даже татуировку сделал с ее изображением, — поделился с КП-Новосибирск друг Алексея, который попросил об анонимности. — Но кошка дикая. А Леша ее безумно любил. Скорее всего, банальная бытовуха... Ну и потом, говорят, что Гомзяков как-то странно уходил оттуда. Спускался пешком с 24-го до 8-го этажа, а потом сел в лифт. Опять же этот странный звонок другу ночью — как будто алиби себе обеспечивал.

ВЕРСИЯ ОТ МАЛАХОВА: УБИЙЦЫ... ПОЛИЦЕЙСКИЕ!

В убийстве Хребтова попытались разобраться и на ток-шоу. В программе у Малахова «Прямой эфир» выдали совсем оригинальную версию, показав загадочное видео. На нем девушка, чье лицо скрывает маска, представляется одноклассницей погибшего Хребтова и говорит, что убийцы... полицейские! И что у нее есть доказательства — записи с камеры наблюдения:

— Оперативники приехали снять (запись. — Прим. ред.) с камеры. Так как нам сказали, что камеры будут писаться пять часов, а уже все разъехались, я сказала, что заберу запись сама и привезу в отдел. Дали мне три флешки. С улицы, подъезда и лифтов. Которые с улицы — я передала (оперативникам. — Прим. ред.), из подъезда и лифта оставила у себя. Там досконально видно, что в 2 часа с чем-то приехали два сотрудника полиции. Когда они обратно спускались на лифте, у них перчатки были в крови, то есть они приводили себя в порядок, поправляли волосы, к трупу они не подходили. Они вышли из подъезда и пошли направо, в сторону главного выхода. После падения, получается, прошло 10 минут.

Убийство в прямом эфире: Кто виновен в смерти бизнесмена? Андрей Малахов. Прямой эфир 29.07.20.Убийство в прямом эфире: Кто виновен в загадочной смерти бизнесмена? Анонс. Андрей Малахов. Прямой эфир 29.07.20

Если верить этому рассказу, то события могли развиваться так: кто-то, устав от блогерской вечеринки, вызвал полицейских. Кстати, в ту ночь люди действительно писали в общедомовой чат про шум и даже жаловались на него охране жилищного комплекса. К Хребтову в тот вечер поднималась соседка с просьбой вести себя потише. Другой сосед говорит, что слышал за стенкой тревожный мужской голос: «Ты что наделал?» — и громкий звук от падения чего-то тяжелого. Но пока эта версия — из серии фантастики. Следователи неофициально признались КП-Новосибирск, что первый раз видят эту «свидетельницу».

— Эту девушку из программы «Прямой эфир» никто из одноклассников не знает. Поэтому мы уверены, что и видео никакого нет, — заявили и друзья погибшего Хребтова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/793554" frameborder="0"></iframe> "У них были перчатки в крови": анонимная знакомая убитого маркетолога Алексея Хребтова обвиняет полицейских.Видео: Прямой эфир с Андреем Малаховым\Россия-1

Сторона защиты Анатолия Гомзякова, может, и рада была бы таким показаниям, но даже они вздыхают:

— Какая-то чушь...

— Наш человек нашел эту девушку, — сообщил КП-Новосибирск адвокат Анатолия — Александр Федотов. — Все, что она рассказала, не имеет никакого отношения к действительности. Все это не подтвердилось…

НОВЫЙ ПОВОРОТ: «А СОСЕДЕЙ НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПРОВЕРИТЬ?»

В пользу того, что блогер — убийца, есть и такой аргумент. Сразу после общения со следователями Анатолий слег в инфекционку, где уже лежала его девушка. Возможно, избегал встреч с правоохранителями. Кстати, «корону» у парня не обнаружили.

— У него было затемнение в легких, но мы решили, что он COVID перенес еще раньше меня и к моменту госпитализации уже шел на поправку, — говорит девушка блогера София Резчикова. — Да, Толю положили в инфекционку, но он был на связи, ему звонил следователь. Он все прямо рассказывал как свидетель, сотрудничал. А потом, когда нас выписали, мы даже спокойно съездили в Шерегеш и вернулись домой.

Тревел-блогер уверяет, что не убивал своего подписчика, и просит выпустить его на свободу. Фото: соцсети.

Есть ответ и на вопрос о том, почему у кошки Хурмы после смертельной вечеринки был выбит глаз. Говорят, она набросилась на силовиков, которые осматривали квартиру после убийства. Один из сотрудников отбросил ее от себя, особо не церемонясь, а она ударилась глазом.

Но что же тогда произошло в квартире в ту ночь? Чем дальше родные Гомзякова пытаются разобраться, тем больше вопросов. В том числе и такой: откуда вообще убийцы скинули тело?

— Может быть, Толя уснул, а Алексей пошел к соседям продолжать веселье? Или к нему пришли какие-то соседи, — рассуждает подруга из группы поддержки Гомзякова. — Возник конфликт, и Лешу ударили. Он, кстати, лежал не под своим окном. Есть вероятность, что его сбросили вообще из другой квартиры. Надеемся, эту версию следователи тоже проверят и проведут какую-то экспертизу...

Друзья говорят, что Алексей Хребтов не мог покончить с собой. К такому же выводу потом пришли и следователи. Фото: соцсети.

КСТАТИ

Мы показали видео профайлеру — врет ли блогер, что не убивал?

Мы попросили профайлера (эксперт по выявлению лжи на основе мимики, жестов человека) Алену Махову проанализировать видео, на котором Анатолий Гомзяков рассказывает подписчикам «Инстаграма» о своем задержании и уверяет, что не убивал Алексея. И вот к каким выводам пришел специалист:

— Анатолий на видео часто вскидывает одну бровь, что свидетельствует о неодобрительном отношении к происходящему. По речи чувствуется, что видео было записано спонтанно, без подготовки. Нет долгого взгляда в камеру, что говорит о естественности передачи информации. Скорее всего, человек говорит правду, но во взгляде присутствует нестабильность. Идет «переживательный» процесс осознания, что вот-вот что-то пойдет не так. Неосознанное чувство вины в роковом событии. Взгляд влево говорит о том, что он работает со звуком, голосом. Заботится о впечатлении, которое создает перед аудиторией. Возможно, есть некоторые события, которые он хочет скрыть, но это не ложь, а, скорее, забота о том, чтобы не навредить себе лишний раз в сложившейся ситуации. Явных признаков того, что именно этот человек совершил убийство, нет. Мое заключение: пацифист, но есть шлейф рока — попадание туда, куда не надо. У него в жизни такое было уже не раз. Возможно, обжигался, совершая нелогичные действия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/793555" frameborder="0"></iframe> Блогер Анатолий Гомзяков о своем задержании: "Меня на ровном месте садят".

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