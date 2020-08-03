2020-08-03T16:43:06+03:00
Происшествия

Новосибирского тревел-блогера, подозреваемого в убийстве подписчика, оставили за решеткой

Ленинский районный суд оставил под стражей популярного путешественника до 4 сентября
Алена ЛЮБИМОВА
Поделиться:
Девушка блогера пришла на суд.Девушка блогера пришла на суд.Фото: Алена ЛЮБИМОВА
Изменить размер текста:

Анатолий Гомзяков пока единственный подозреваемый в загадочной гибели арт-тусовщика Алексея Хребтова. Парень погиб при странных обстоятельствах в начале апреля 2020 года. Гомзяков - последний, кто был в гостях и видел его живым. Тело парня обнаружили под окнами его дома.

Родные и целая армия подписчиков путешественника уверяют, что Анатолий проспал убийство и ни в чем не виноват.

- Мы уверены, что следствие ошибается. Толя никого не убивал, - говорит девушка подозреваемого София Резчикова. - Да, он действительно ходил в гости к Алексею в ту ночь. Они выпили и мой парень заснул, а когда проснулся, то хозяина квартиры уже не было. Толя ушёл домой.

Заседание длилось четыре часа. Поддержать блогера в суд пришли его подписчики и близкие друзья. В перерывах Гомзяков развлекал всех рассказами о жизни «в застенках» и просил передать ему в СИЗО беруши. По словам путешественника, арестанты вечером открывают окна и очень громко начинают перекрикиваться. В таком шуме ему очень сложно заснуть.

Блогер Анатолий Гомзяков о своем задержании: "Меня на ровном месте садят".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тревел-блогера обвиняют в убийстве подписчика: что между ними произошло на самом деле

Популярный путешественник из Новосибирска сидит в СИЗО, он не признает вины и настаивает, что проспал преступление. Необычные версии расследования выслушали корреспонденты «КП» (подробнее).

Блогера обвиняют в смерти друга, а он уверяет, что все проспал

Двое знакомых – блогер и маркетолог – выпивали в квартире, выкладывали видео в соцсети. Утром одного из них не стало (подробнее).

Блогера, который может быть замешан в истории с гибелью друга, поместили в больницу с подозрением на коронавирус

Близкие погибшего маркетолога предполагают, что это помешает следствию разобраться в странной трагедии (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Милота какая»: посмотрите, как подросли маленькие хорьки-альбиносы в зоопарке
Новосибирского тревел-блогера, подозреваемого в убийстве подписчика, оставили за решеткой
Завывает как в феврале: синоптики рассказали, долго ли в Новосибирске будет дуть сильный ветер
Нервы не выдерживают. В Новосибирске учащаются скандалы
Стала известна причина пожара в селе под Новосибирском, где погибли двое пенсионеров
Безопасность ночного города обеспечена
Стало известно, что в 80 школах Новосибирской области введут дистанционку обязательно
Открыты продажи последнего этапа строительства ЖК «Расцветай на Гоголя»: квартиры бизнес-класса!
Спасатели показали, как вытаскивали раздавленного полуприцепом новосибирца
Несите все орешки: в новосибирском Академгородке голодают белки
В новосибирской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны