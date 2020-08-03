Новосибирского тревел-блогера, подозреваемого в убийстве подписчика, оставили за решеткой

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:43:06+03:00

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Анатолий Гомзяков пока единственный подозреваемый в загадочной гибели арт-тусовщика Алексея Хребтова. Парень погиб при странных обстоятельствах в начале апреля 2020 года. Гомзяков - последний, кто был в гостях и видел его живым. Тело парня обнаружили под окнами его дома.

Родные и целая армия подписчиков путешественника уверяют, что Анатолий проспал убийство и ни в чем не виноват.

- Мы уверены, что следствие ошибается. Толя никого не убивал, - говорит девушка подозреваемого София Резчикова. - Да, он действительно ходил в гости к Алексею в ту ночь. Они выпили и мой парень заснул, а когда проснулся, то хозяина квартиры уже не было. Толя ушёл домой.

Заседание длилось четыре часа. Поддержать блогера в суд пришли его подписчики и близкие друзья. В перерывах Гомзяков развлекал всех рассказами о жизни «в застенках» и просил передать ему в СИЗО беруши. По словам путешественника, арестанты вечером открывают окна и очень громко начинают перекрикиваться. В таком шуме ему очень сложно заснуть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/793555" frameborder="0"></iframe> Блогер Анатолий Гомзяков о своем задержании: "Меня на ровном месте садят".

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