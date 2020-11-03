Новосибирский блогер, которого обвиняют в убийстве подписчика, женился в СИЗО: его невеста рассказала, как это было

Жена блогера рассказала, как прошла их свадьба. Фото: sofisofi001

Новосибирский тревел-блогер Анатолий Гомзяков, которого обвиняют в убийстве подписчика, обручился со своей девушкой Софьей Резчиковой в СИЗО. Об этом новоиспеченная жена рассказала на своей странице в «Инстаграме». Обручение прошло 21 октября.

— В 11 часов утра мы встретились у СИЗО с сотрудницей ЗАГСа. Она взяла наши с Толей паспорта, заявления от следователя. Вместе с ней и конвойной мы пошли в СИЗО. После всех проверок и регистраций конвойная мне говорит: «Вам очень повезло, в вашем кабинете нет стекла, вы можете даже поцеловаться и подержаться за руки». А я ждала, что мы полноценно сможем обняться, а не через решетку или стекло. Через 3 минуты привели Толю, слава Богу, не в наручниках! А дальше ничего не помню. Мы обнимались и целовались, решетка между нами будто исчезла. В тот момент я даже не слышала, что нам говорила регистратор, — написала Софья.

Напомним, блогер-путешественник Анатолий Гомзяков обвиняется в гибели маркетолога Алексея Хребтова. В апреле 2020 года Хребтов выпал из окна 24-этажной высотки — его обнаружили мертвым во дворе дома. В день перед смертью он был на вечеринке с Гомзяковым, они вместе веселились и выпивали.

Сам Анатолий говорит, что он не виновен. Его родные и близкие также утверждают, что блогера отправили в СИЗО по ошибке. В октябре следственный комитет согласился провести еще одну экспертизу по причинам смерти погибшего.

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