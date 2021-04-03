Последние новости Новосибирска на 3 марта 2021 года: на 6-летнюю девочку повесили долги умершей мамы, после ток-шоу следователи возбудили уголовное дело о похищении ребенка

Рассчитываться с долгами будет папа девочки. Фото: Анна ТАЖЕЕВА/"ОТС"

Мы собрали последние новости Новосибирска на 3 марта 2021 года в один материал: в нем вы найдете информацию обо всех важных событиях за минувшие сутки.

НА 6-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ ПОВЕСИЛИ КОММУНАЛЬНЫЕ ДОЛГИ

В Колыванском районном суде рассматривается иск, который подала энергетическая компания. Ответчиком по нему оказалась 6-летняя Полина, которая еще и считать толком не умеет. Девочку вызвали в суд за коммунальные долги ее умершей мамы - 26 тысяч рублей. После первого заседания было решено, что соответчиком станет отец ребенка.

ПОСЛЕ ТОК-ШОУ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ПОХИЩЕНИИ РЕБЕНКА

История из Искитима, где двух братьев, которых воспитывали в разных семьях набирает обороты. Во время проверки выясгилось, что мать ничего не знает о местонахождении 5-летнего мальчишки: женщина написала заявление, следователи возбудили уголовное дело. Тем временем семья отправилась на ток-шоу Андея Малахова. А как только сибиряки прилетели обратно, оперативники встречали их в аэропорту аэропорту «Толмачево»: вся семья оказалась на допросе в Следственном комитете. Там выяснилось, что мальчика никто не похищал. Детей забрали в реабилитационный центр.

ПОЯВИЛИСЬ ФОТО И ВИДЕО МЕСТА , ГДЕ МАМА С СЫНОМ ЗАКОПАЛИ ТРУП МУЖЧИНЫ

Несколько дней назад Черепаново потрясла страшная история. Пасынок убил своего отчима кувалдой, а помогать прятать тело помогала... мать школьника. Они закопали его на соседней улице в заброшенном доме. Корреспонденты КП-Новосибирск нашли это место и осмотрели полностью.

ШКОЛЬНИК ВЗЛОМАЛ САЙТ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Сотрудники УФСБ поймали одиннадцатиклассника, который совершил несколько хакерских атак на информационные ресурсы министерств образования и транспорта Новосибирской области. Парень попытался взломать ресурсы «Электронного дополнительного образования» и «Региональной навигационно-информационной системы» правительства Новосибирской области для получения доступа к хранящимся на серверах сведениям. Сибиряку зачитали приговор в Ленинском районном суде Новосибирска. Его осудили по статье 273 УК РФ — «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Ему нужно выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

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