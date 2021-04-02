Появились фото и видео с места, где прятали тело убитого школьником отчима

На территории этого дома нашли тело мужчины. Фото: Анна ПАШАГИНА/соцсети

Появились фото и видео с места, где нашли тело мужчины, который пропал полгода назад в городе Черепаново Новосибирской области. Напомним, что в убийстве 41-летнего работника пилорамы Игоря* подозревают его 15-летнего пасынка Андрея*. Дарья*, мама мальчика, откровенно рассказала, как ее сын убил сибиряка — ударил кувалдой по голове после семейного скандала. А потом мать и сын вместе заметали следы преступления. Оперативникам подросток показал, где был тайно захоронен его отчим в октябре прошлого года.

Заброшенный дом находится недалеко от дома, где живет сама Дарья с детьми. Женщина и подросток, которого задержали за убийство, каждый день ходили мимо этого места на работу и в школу. Они старались как страшный сон забыть тот жуткий вечер.

— Мы ему голову перемотали, чтобы кровь сильно не бежала, и оттащили туда на строительной тележке. На территории этого дома и закопали, — рассказала КП-Новосибирск Дарья, мама Андрея. Она настаивает, что ее муж донимал мальчика, бил, оскорблял, из-за этого парень и забил его кувалдой. В момент гибели Игорь спал после попойки с друзьями, поэтому не мог сопротивляться.

Здесь был закопан убитый. Фото: Анна ПАШАГИНА

Сейчас к месту, которое шесть месяцев хранило страшную тайну сельской семьи, протоптана свежая тропинка. После визита оперативников яма, ставшая могилой, для отчима-тирана, теперь пустует. Вокруг разбросаны резиновые перчатки, в которых работали эксперты, и те самые тряпки, снятые с головы покойного.

— Как полицейские узнали о том, что мы тело в октябре там закопали, мне до сих пор неизвестно. Может ребенок кому-то из друзей случайно рассказал, не мог так долго носить в себе это все, переживал очень, — предполагает сибирячка.

Женщина боится, что больше не увидит старшего сына. За тяжкое убийство 15-летнего подростка, скорее всего, в ближайшее время отправят в СИЗО. Юристы не исключают, что и сама Дарья может попасть под уголовное преследование, как соучастница преступления.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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