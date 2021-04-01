«У сына накипело, а я не успела остановить»: исповедь мамы школьника из Черепаново, который забил отчима кувалдой

Мать рассказала, что отчим бил и оскорблял школьника. Фото: Никита МАНЬКО

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с мамой девятиклассника из Черепаново, забившего насмерть своего отчима. Напомним, полгода 41-летнего местного жителя считали пропавшим, в полицию об его исчезновении обратилась семья. А в конце марта стало известно, что именно они скрывали все это время страшную тайну. 15-летний пасынок убил своего отчима, когда тот прилег пьяным спать. Мама помогла сыну-подростку скрыть преступление. В эксклюзивном интервью КП-Новосибирск она рассказала о том, что происходило в день убийства, как прятала тело и почему ни в чем не винит своего сына. Все имена героев мы изменили по этическим соображениям.

- Игорь постоянно в последнее время был пьяным, морально и физически унижал детей. Андрей — ему не родной. И он к нему всегда относился не очень. То, что он его бил, я сначала не знала. Сын молчал, мне не рассказывал, - говорит КП-Новосибирск Дарья. - На моих глазах лишь однажды Игорь кинулся на сына. Я тогда успела заступиться, но все равно ребенку прилетело хорошо. В полицию я обращаться тогда не стала, но мы с ним сильно поругались, я выгнала его из дома, потом он пришел, просил прощения… Вообще у Андрея и Игоря сложные взаимоотношения были. Игорю все не нравилось в мальчике. Сын должен был постоянно работать, не гулять на улице, не играть… Телефон, компьютер были под запретом, да даже телевизор нельзя было смотреть…

День убийства Дарья описывает так:

- Муж пришел домой пьяным, с друзьями. Тут они тоже выпивали. Друзья разошлись, а Игорь начал буянить: оскорблял и меня, и ребенка, говорил сыну, что ему здесь не место. Вечером Игорь лег спать, - вспоминает Дарья. – А у сына, видать, накопилось за столько лет, накипело...Я помню, как он зашел на кухню, где я была, взял кувалду, обмолвился, что что-то хочет забить. Я даже не сообразила. У нас ремонт дома. И я просто не успела даже среагировать, когда он первый удар нанес, не успела подойти и остановить…. Игорь в это время лежал, спал, видимо.

- Как вы прятали тело?

- Как… Завернули, увезли в заброшенный дом, там на участке никто не живет, никто туда не заходит. И вот там закопали…

- Что вы знакомым говорили? Как объясняли, что Игоря нет?

- Да у Игоря особо друзей не было: только знакомые были… Сын очень боялся, что кто-то узнает об убийстве, боялся попасть в колонию… Сын хотел поступить в училище, отучиться на сварщика, а потом пойти в армию и стать военным… Полгода мы скрывали это, как могли. Потом вызвали нас в Следственный комитет, сказали, что все знают. Мы поверили и сами рассказали, где спрятали тело. Сын рассказал, как все было, показал место. Сейчас он задержан на 48 часов. Я, конечно, считаю, что это была вынужденная оборона. Он защищал себя и нас, потому что от мужа в последнее время всем доставалось. И Андрей не выдержал…

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