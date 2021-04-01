«Это было от отчаяния, мы сами перепугались»: как полгода школьник вместе с матерью скрывал убийство отчима

В убийстве мужчины подозревают его 15-летнего пасынка. А мать призналась, что помогала школьнику прятать тело. Фото: соцсети\Никита МАНЬКО.

Детективная и драматичная история случилась в городе Черепаново Новосибирской области. Полгода назад там пропал 41-летний работник пилорамы Игорь*. В полицию обратилась его жена — местная продавщица и мать троих детей Дарья*.

— Завалился домой пьяный с друзьями. А мне эти пьянки — вот уже где. Поругались мы. Он психанул, ушел и с тех пор неделю не могу дозвониться, может, случилось что, — рассказывала женщина. Выглядела расстроенной и озабоченной: как одной-то трех детей поднимать, дом достраивать?

Улица, где произошло убийство. Фото: Никита МАНЬКО

Дарью с тех пор несколько раз вызывали в полицию — и не потому что подозревали, просто такой порядок, надо было все бумаги заполнить. Во время одного из визитов жена «потеряшки» прокололась.

— Она разыграла такую историю в участке, что ей якобы от мужа пришла СМС. В ней он говорит что-то из серии: не ищи меня, я в другом регионе, прости, что так вышло. И так складно пишет все, несвойственна этому мужику такая речь. Тогда наверное и начали ее подозревать, — рассказал КП-Новосибирск источник, близкий к следствию.

Но опера и не думали, что убийцей окажется не Дарья, а ее 15-летний сын-тихоня. Так что же происходило в этой семье?

Мальчик не был отличником или хорошистом, но его хвалили за характер и старательность. Фото: Никита МАНЬКО

ПИЛ, БИЛ, КОМАНДОВАЛ

— С Игорем мы сошлись пять лет назад, Андрей и средняя дочка — не от него. Но он вроде сначала принял этих детей и все было хорошо. А потом у нас появилась общая дочка, третий ребенок и началась какая-то жестокость к неродным. Особенно к мальчику. По мнению мужа, сын должен был только учиться, работать и ничего больше. На улицу его не выпускал, ни телефона, ни ноутбука. Дошло до того, что телевизор нельзя смотреть. И постоянно он сыном не доволен. Постоянно это: «Ты — лентяй». У нас доходило до ругани из-за этого, реальные скандалы, бывало за столом Игорь орал: «Ты не заработал на еду. Ничего не сделал, значит, голодным ходи». На среднюю дочку тоже срывался — не убралась дома, давай приседания делай, воспитывал так, — рассказала КП-Новосибирск Дарья. — А когда выпьет, эти вспышки агрессии вообще страшные были. Последние месяцы он каждый день употреблял, сильно пьяный приходил.

Эмоциональное напряжение было в семье. Я собиралась разводиться. Мы даже разговаривали на эту тему, но Игорь говорил, что младшую дочку увезет, выкрадет, мне не оставит. Я боялась... К тому же он ударить мог. И Андрея в том числе несколько раз бил. В общем, мы терпели, сын особо на побои не жаловался, говорил: «Я сам разберусь». Он такой взрослый у меня, ответственный парень. С сестрами нянькался, особенно с младшей. Вот все, что делает мама, все это он тоже делал. Помощник большой. Только Игорь считал, что недостаточно помогает.

Отчим держал мальчишку в ежовых рукавицах, даже запрещал смотреть телевизор. Фото: Никита МАНЬКО

«РЕБЕНОК ЭТОТ ПЕСОК И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ТАСКАЕТ»

О том, как глава семейства держал мальчишку в ежовых рукавицах, рассказывают и соседи. Говорят, все летние каникулы мальчик не с друзьями на речке отдыхал, а строил родительский дом.

— Андрей последний год все время на этого (отчима) горбатился. У нас огороды рядом, я часто слышала, как отчим мальчишку материл, издевался над ним. Они ремонт делали, строились. И вот машина приедет, высыпет песок у дома, а ребенок этот песок и другие стройматериалы таскает. Отчим же сидит, пивко попивает или с друзьями шашлыки жарит. И еще и не доволен мальчиком был! А мать слова лишнего боялась сказать против Игоря этого, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна, соседка.

Женщина показывает фотоальбом и дипломы сына. Фото: Анна ПАШАГИНА

«ОБМОТАЛИ ТЕЛО ТРЯПКОЙ И ЗАКОПАЛИ»

В день убийства — это был октябрь — Игорь снова пришел домой с друзьями.

— Пришли уже пьяные в районе обеда. И еще дома начали пить. Под вечер друзья разошлись, — вспоминает Дарья. — И остались мы в доме — я, сын и муж. Девочек я к маме увезла из-за стройки этой. И вот давай Игорь снова ругаться. Мне выговаривал: «Ты приходишь с работы и ничего не делаешь!». Я отвечаю: «Ну как ничего? А покушать сварить, уроки проверить». «А это не работа», — отвечает. Ну и Андрея снова пилить. Оскорблял то меня, то ребенка. Поорал и лег на кровать. Ну а Андрея все это видимо достало. Он тихий мальчик, такой сам себе на уме... И все это видимо у него внутри копилось-копилось... Он взял кувалду и ударил ею Игоря. Я на кухне в это время была. Прибежала уже, когда все. Убил. Кричал, что достал его отчим, что не может уже так жить больше, что устал... Я проверила пульс, пульса-то нет, муж мертвый! Что делать? Это было от отчаяния все, мы сами перепугались, плакали. Он плакал, я плакала. Ну и как быть-то? Обмотали тело ремонтной тряпкой (мы ею стены оббивали), чтобы кровь не бежала. И увезли тело в заброшенный дом. Закопали там...

Заброшенный дом с огородом, где нашли тело пропавшего мужчины. Фото: Анна ПАШАГИНА

С тех пор началась новая жизнь. Мать сыном договорились о страшном молчать до последнего, не вспоминать. Дочкам обмолвилась: «Папа уехал». Его знакомым и полиции: «Поссорились: психанул и ушел». Дарья до сих пор гадает, как полицейские раскрыли эту страшную правду. То, что липовая смс-ка выглядела подозрительной — она не знает.

— Вот как они узнали? Может, ребенок кому-то из друзей рассказал... И все теперь, жизнь поломана. Сын морально убит, он же осознает все, — рассказывает Дарья, показывая многочисленные грамоты, благодарности и детские фото Андрея. Паренек не хватал звезд в учебе, но все отзываются о нем как о добром мальчике.

Щенок, которое две недели назад приютил школьник. Фото: Анна ПАШАГИНА

Пока Дарья рассказывает нам про него, у ног трется маленький щенок:

— Его две недели назад Андрей принес домой, — плачет мама подростка. — Андрюша — на самом деле мальчик с добрым сердцем. У него мечта была — в колледж пойти, потом в армию. Вообще военным хотел стать, но никак не уголовником.

Сейчас Андрей находится в Следственном комитете. В ближайшее время суд решит: отправят его в колонию для несовершеннолетних или под домашний арест: уголовная ответственность за убийство наступает с 14 лет. Впрочем, не исключено, что СКР может переквалифицировать это дело по статье «убийство группой лиц», если докажет причастность матери к преступлению. А вот за то, что она не сдала сына полиции, она избежит наказания: в таких случаях уголовный кодекс освобождает от ответственности близких родственников преступника. Должны ответить следователи и на вопрос — не покрывает ли школьник свою маму, которой тоже доставалось от «дяди Игоря».

*Имена героев изменены по этическим соображениям.

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