В Новосибирской области школьника подозревают в зверской расправе над отчимом: тело помогала прятать мать

Подросток много лет терпел унижения и побои. Фото: соцсети.

В городе Черепаново Новосибирской области оперативники нашли тело пропавшего в октябре прошлого года местного жителя. Мужчина бесследно исчез после работы, а спустя неделю родственники обратились в полицию за помощью в его поисках. В конце марта криминальные тайны семьи оказались раскрыты, а под подозрение попал 15-летний мальчик. Подробности этой драмы — в материале КП-Новосибирск.

ПРИШЕЛ ПЬЯНЫЙ И ПРОПАЛ

5 октября 2020 года 41-летний Сергей В. пришел домой с другом. Мужики крепко выпили, а потом, глава семьи поругался с женой. И якобы ушел из дома. По крайней мере так рассказывали родственники.

— 12 октября родственники заявили, что сибиряк пропал. Написали заявление в полицию. Были проведены розыскные мероприятия, но найти его не удалось, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

В тот момент жена и пасынок Сергея делали вид, что очень расстроены пропажей главы семьи. Тем более, что женщине, которая работает обычным продавцом, пришлось тянуть одной троих детей.

Супруги прожили вместе около 5 лет. Фото: соцсети.

Со слов местных жителей, семью нельзя назвать неблагополучной. Ни на каких профилактических учетах родители не состояли, дети успешно учились в местной школе и в списке хулиганов не значились. Но все-таки полицейским подсказывало чутье, что в исчезновении Сергея виновата именно семья. В конце марта их снова вызвали в полицию.

НАШЛИ МЕРТВЫМ

— Сначала женщина рассказала очень фантастическую версию случившегося. Якобы муж уснул пьяный, а сын в это время что-то ремонтировал в доме. Тяжелая кувалда от удара об доски отлетела в сторону и приземлилась на голову спящего Сергея. От полученной травмы он скончался. Тогда жена и сын дождались наступления темноты и вывезли тело на другую улицу, закопав его в заброшенном доме, — рассказал КП-Новосибирск источник близкий к следствию.

А вот школьник, похоже, устал врать. Он честно признался, что никакой случайности тогда не было. Подросток целенаправленно расправился с главой семьи из-за того, что тот поднимал на него руку, а также унижал маму. Женщина, увидев, что наделал сын, просто помогла замести ему следы преступления.

— Мальчик нанес ему удар кувалдой в височную область головы. Шансов выжить у мужчины не было. Где спрятали тело мать и сын показали оперативникам сами, — добавил наш источник.

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ

Жители небольшого городка считают, что умный и скромный 15-летний Денис* не мог просто так проявить такую жестокость. Мальчик заступался за мать, которая жаловалась соседям на супруга-тирана. Ребенок, вероятно, долго копил обиды и в конце концов решил расправится с отчимом, когда тот не мог оказать ему никакого сопротивления.

— Девятиклассник хорошо характеризуется в школе, не стоит на учете в ПДН, нормально учится. Для многих это событие стало просто шоком. Мы надеемся, что это какая-то ошибка и Дениса скоро отпустят, — рассказали КП-Новосибирск в местной школе.

Все обстоятельства произошедшего сейчас изучают следователи. Ребенок задержан на двое суток, пока не понятно — будут ли его арестовывать.

*Имя мальчика изменено по этическим соображениям.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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