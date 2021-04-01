В Черепаново нашли убитым без вести пропавшего мужчину: под подозрением его семья

Жителя Черепанова Сергея В. искали полгода. Фото: соцсети Фото: Анна ПАШАГИНА

В городе Черепаново Новосибирской области был найден мертвым местный житель, которого в октябре прошлого года родственники объявили в розыск как без вести пропавшего.

Тело 41-летнего Сергея В. оперативники обнаружили в заброшенном доме. Мужчина был закопан в землю, а на его трупе виднелись явные признаки насильственной смерти.

— О пропаже погибшего сообщили его родственники 12 октября прошлого года, с тех пор никаких известий о мужчине не было. Его труп был найден на участке, где никто не проживает. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Известно, что по подозрению в убийстве полицейские задержали жену и несовершеннолетнего сына мужчины. В настоящее время с ними работают следователи.

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