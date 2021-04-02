В Новосибирске возбудили уголовное дело о похищении ребенка после съемок ток-шоу «Прямой эфир»

Родственники и бывшая жена делят детей неблагополучной матери. Фото: предоставлено Анной Тажеевой.

История о судьбе двух братьев 4 и 5 лет из Искитимского района Новосибирской области, которые воспитывались в разных семьях, пока их мама налаживала личную жизнь, набирает обороты. После публикации в «Комсомольской правде», где мы рассказали о том, что женщина избивала своих детей и теперь родственники требуют лишить ее родительских прав, правоохранители и соцслужбы стали активно разбираться с семьей.

Но пока чиновники и силовики проводили проверки, все участники этой истории отправились покорять «голубые экраны», согласившись вынести свою проблему на суд зрителей всей страны. Как только закончились съемки на программе «Прямой эфир», участников ток-шоу полицейские задержали прямо по возвращению в Новосибирск — в аэропорту «Толмачево». Тогда-то и выяснилось, что среди них не хватает одного ребенка. Следователи тут же возбудили уголовное дело по факту похищения 5-летнего мальчика. Куда он пропал и что теперь ждет маленьких братьев из неблагополучной семьи — выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Двое братьев-погодок Тимур* и Матвей* никогда не чувствовали материнской любви и ласки. После гибели их отца мальчишки в основном скитались по родственникам. Младшего Тимура (сейчас ему 4 года) забрала к себе родная тетя (сестра умершего отца), а старшего Матвея (ему 5) приютила бывшая жена погибшего мужчины.

Мать лишь периодически забирала детей домой, чтобы создать видимость благополучной семьи и беспрепятственно получать пособия и пенсию по потере кормильца. Людмила Колоскова* успела прокутить миллион рублей, которые выплатил работодатель в качестве компенсации за смерть супруга и поменять за последние годы уже несколько любовников и сожителей.

Светлана Балышева практически с рождения воспитывала ребенка своего бывшего мужа. Фото: предоставлено Анной Тажеевой

— Мы жили вместе какое-то время в прошлом году. Она с мальчиками ко мне переехала. Била детей этих беспощадно. Без повода могла наброситься. Они ей мешали во всем буквально: то громко шумят и мешают ей отдыхать, то просят чего-нибудь. Хлестала армейским ремнем или лямкой от сумки с железной бляшкой. Дети, скажу честно, ее боялись очень. Пособия, которое ей платило государство, а это 46 тысяч, тратила на себя, им вообще ничего не покупала. Зато себе каждый день брала пивко. Старалась их сплавить к теткам, да мальчики были только рады, не хотели даже домой возвращаться, — рассказал КП-Новосибирск о совместной жизни с Людмилой ее бывший сожитель Иван Красников*.

Волну возмущения за детей в СМИ как раз и подняли родственницы и бывшая жена покойного мужа. Их перестало устраивать то, что мальчишки подвергаются насилию и матери своей совсем не нужны. Она от них официально не отказывается только из-за социальных выплат, считают женщины.

Татьяна Алексеева - старшая сестра мальчиков по отцу и их бабушка. Фото: предоставлено Анной Тажеевой.

Министерство социального развития и следственный комитет подключились к ситуации. Но изначально их решения родственникам показались странными.

— После всей этой шумихи начались разные проверки. Младшего Тимура тут же забрали у родственников и отдали матери. Таким образом решили дать ей шанс на исправление. Старшего пятилетнего мальчика найти якобы не смогли. Хотя всем, в том числе и Люде, было хорошо известно, что Матвей у бывшей жены отца живет, он почти всегда у нее жил. Следователи уговорили Люду написать заявление о похищении ребенка и сразу дело возбудили, — рассказала КП-Новосибирск старшая по отцу сестра детей Татьяна Алексеева.

Женщина уверена, что никто ребенка не похищал. Он итак практически всегда жил у Светланы Балышевой, которая с самого рождения заботиться о мальчике. А в данном случае произошло обычное недоразумение: все участники этой истории улетели на съемку программы с Андреем Малаховым, а мальчишку, которого решили не брать с собой, чтобы не травмировать его психику, Светлана оставила у своих родственников.

Родная тетя ребятишек готова забрать к себе младшего мальчика. Фото: предоставлено Анной Тажеевой.

ПОД КОНВОЕМ ИЗ САМОЛЕТА

Героев федерального телеэфира сегодня утром, 2 апреля, оперативники и следователи дружно встречали в аэропорту «Толмачево». В сопровождении правоохранителей вся семья оказалась на допросе в комитете.

— Естественно, что там сразу и выяснилось, что Матвея никто не похищал. Светлана сообщила, где он находится. В итоге обоих детей забрали в реабилитационный центр до выяснения всех обстоятельств, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Алексеева.

Возможно, что мальчишкам пока действительно будет лучше не участвовать в этом скандальном процессе.

— Мы изначально просили опеку на время забрать детей и поместить в специализированный реабилитационный центр. Я встречалась с руководителем отдела Министерства соцразвития региона. Мы обсуждали эту ситуацию, там по факту ведь не было никаких официальных заявлений, жалоб и тревожных сигналов на мать со стороны родственников. Было только то, что мы озвучили в СМИ, поэтому нужно было все проверить, выяснить. Следствие и соцслужбы начали этим заниматься. Вот когда разберутся, поймут, где мальчишкам будет действительно лучше жить, тогда и вынесут решение. Но на мой взгляд, матери они не нужны, как бы она сейчас не пыталась убедить в этом опеку, — прокомментировала КП-Новосибирск общественный помощник уполномоченной по правам детей Новосибирской области Анна Тажеева.

*Имена героев изменены по этическим соображениям

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Меня кулаком мама била»: тетя отказывается отдавать четырехлетнего племянника его матери после того, как увидела его в синяках

Женщина записала несколько видеороликов, где мальчик заливается слезами и не хочет ехать домой (подробнее)

Новосибирские следователи ищут ребенка, которого не могли поделить родная мать и тетя

Следственный комитет возбудил уголовное дело (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.