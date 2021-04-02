Новосибирские следователи ищут ребенка, которого не могли поделить родная мать и тетя

СК возбудил уголовное дело по факту лишения свободы ребенка. Фото: Личный архив.

Неожиданный поворот появился в истории с детьми, которых не поделили их тетя и родная мать. Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту незаконного лишения свободы маленького ребенка.

— В ходе мониторинга социальных сетей был выявлен видеоролик, из содержания которого следует, что в городе Искитим Новосибирской области мать двух малолетних детей ненадлежащим образом исполняет обязанности по их воспитанию и применяет насилие. С целью выяснения всех обстоятельств СК организовал проверку, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

В ходе проверки выяснилось, что с 23 марта 2021 мать не в курсе, где находится ее сын. У следствия есть основания предполагать, что ребенок незаконно удерживается.

Напомним, ранее КП — Новосибирск писала, что жительница Искитима намерена забрать у жены своего покойного брата своих племянников.Сообщалось, что мама детей больше занята своей личной жизнью и часто оставляет ребятишек под присмотром своего отчима-уголовника, который был киллером и даже отсидел за двойное убийство.

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