«Меня кулаком мама била»: тетя отказывается отдавать четырехлетнего племянника его матери после того, как увидела его в синяках

Сестра покойного мужа борется с вдовой за опеку над детьми. Фото: Личный архив

Сибирячка Светлана Геллерт пытается забрать племянников у невестки из Искитима. По ее словам, мальчики 4 и 6 лет растут как бурьян при дороге: их мама больше занята своей личной жизнью, ребятишек часто оставляет под присмотром своего отчима-уголовника, который был киллером и даже отсидел за двойное убийство. На защиту несовершеннолетних заложников ситуации встала общественница, помощница уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Анна Тажеева, она просит опеку изъять детей у нерадивой матери. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

ВЕРСИЯ ТЕТИ: СПУСТИЛА ДЕНЬГИ НА ЛЮБОВНИКОВ

Бердчанка Светлана Геллерт пожаловалась в опеку на избиение племянников в семье невестки. В феврале 2021 года женщина забрала к себе погостить четырехлетнего Тимура* и обнаружила у него синяки. Женщина записала на видео, как маленький Тима заливается слезами и говорит, что не поедет к маме, а потом добавляет: «Меня кулаком мама била», — и показывает на синяк на виске.

— Ребенок был грязный, все ноги в синяках. Тима говорит, что досталось от мамы. А его шестилетний брат рассказал, что руку на них поднимал и ее любовник — бил их палкой и ремнем. А однажды Тиме вылил на голову чай с заваркой! Мужик этот был судим неоднократно, пьющий, — рассказала КП-Новосибирск сестра отца детей Светлана Геллерт. — Что у него на уме? Как вообще его к детям можно допускать?

Четырехлетний Данил жаловался на побои. Фото: Личный архив

По словам Светланы, детство маленьких братьев из Искитима перестало быть благополучным два года назад. В августе 2018 года родной отец детей Андрей Фалин сорвался со стремянки, разбил голову, впал в кому, а через три дня скончался в реанимации. Мать детей Людмила Колоскова* получила компенсацию по потере кормильца, а также продолжает получать пенсию. Родня считает — деньги приличные.

— За один месяц после смерти мужа она прогуляла миллион рублей — это была единовременная выплата после трагедии. Спустила все на сауны, номера и любовников, — уверена Светлана. — А сейчас нигде не работает, получает пенсию по утрате кормильца более 20 тысяч рублей и детские пособия. А еще связалась с очередным уголовником. За детей страшно!

В доме матери дети ходят грязные и прячутся под кроватью. А сестра мужа водит их в баню Фото: Личный архив

ВЕРСИЯ БЫВШЕЙ ЖЕНЫ:РЕБЕНОК ЖИЛ ПОД КРОВАТЬЮ

Удивительно, но детей жалеет даже первая жена погибшего Андрея Фалина. Она давно наблюдала за соперницей, которая когда-то увела ее мужа, но женские обиды отступили на второй план, когда она увидела, в какой обстановке воспитываются малыши после гибели Андрея.

— У меня душа плачет от этой семьи. Мать детей — та еще актриса. Уверяет, что исправится, а сама зависимая! Дети ей вообще не нужны. Старший ребенок вообще жил под кроватью. Когда он мне это рассказал, я забрала его к себе — сердце сжалось просто. У меня он радостный и песни поет, а домой идти не хочет. Я его забираю периодически на выходные, в садик вожу… Мальчик очень боится отчима, даже заикается. Я готова старшего мальчика насовсем к себе забрать, — поделилась с КП-Новосибирск бывшая супруга умершего мужчины Светлана Балышева.

Еще о детях заботится неродной дед. Отчим их мамы периодически сидит с внуками, хотя его хорошей нянькой вряд ли можно назвать. 20 лет назад он был приговорен за двойное убийство: десятиклассник заказал ему своих родителей. — Дети запущены, старший в группе риска на туберкулез. А матери они нужны только ради выплат. По сути один мальчик живет у меня, а второй — у первой жены брата. Людмила удобно устроилась, — возмущена тетя мальчиков.

Бывшая жена (слева) заботится о старшем ребенке вместо матери (справа). Фото: личный архив

ВЕРСИЯ МАМЫ: «ПРОГУЛЯЛА МИЛЛИОН, КАЮСЬ!»

Людмила, родная мать детей, в разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск признала, что плохо воспитывала детей, но попросила дать ей шанс. Женщина с детьми живет в собственном доме, купленном на материнский капитал. Пенсия по потере кормильца — это ее единственный доход.

— Как муж умер, по суду мне выплатили миллион, но я попала в плохую компанию. Они хотели меня на контору сдать, где проститутки работают. Решили укольнуть наркотой, пока я спала пьяная. В общем, прогуляла весь миллион за месяц — каюсь, не отрицаю. Но я не алкашка какая-то, вот за продуктами езжу. А Света давит на меня, чтобы я писала отказную от сыновей, — призналась КП-Новосибирск Людмила Колоскова.

На вопрос о том, почему ее новый сожитель бьет мальчишек, Людмила толком ответить не может. «Он меня защищает», — говорит. На вопрос о том, где ее сыновья сейчас, тоже не может ничего внятного сказать. Только обещает «исправиться».

Искитимская опека в отличие от нас этой маме верит. Фотографии синяков соцработников не убедили. Поэтому Светлана Геллерт и Светлана Балышева обратились к правозащитнице, члену рабочей группы при уполномоченном по правам ребенка в Новосибирской области Анне Тажеевой.

— Людмила — нестабильный родитель, у нее приглушен материнский инстинкт, женщина относится к детям нейтрально. Поступки матери показывают, что она не может обеспечить им счастливое детство, не покупает даже одежду, -прокомментировала КП-Новосибирск Анна Тажеева. — Страшно оставлять детей в таких условиях. Было бы логично установить ограничение родительских прав. В свете последних событий мы боимся отдавать мальчишек матери, поэтому требуем вмешательства социальных служб. Иначе потом может быть уже поздно.

* Имена героев изменены из этических соображений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многодетная мать, которая купалась в детских пособиях и лишилась детей, вымолила прощение на «Пусть говорят»

Депутаты Госдумы и федеральные эксперты предложили пересмотреть решение суда о лишении родительских прав. Женщине снова дадут еще один шанс (подробнее)

Мать пятерых детей пропила президентские выплаты, разозлив опеку

У жительницы Новосибирска разом изъяли пятерых ребятишек, их мама ушла в загул, оставив малышей с гастарбайтером (подробнее)

Многодетная мать, у которой забрали 5 детей, прячется от суда в Новосибирске

Женщина намеренно затягивает процесс по лишению ее родительских прав, чтобы отпраздновать Новый год на пособия (подробнее)