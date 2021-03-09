Многодетная мать, которая купалась в детских пособиях и лишилась детей, вымолила прощение на «Пусть говорят»

Скандальная селянка убедила экспертов, что тусовки и татуировки не мешают ей быть хорошей матерью. Фото: Соцсети

Жительница Новосибирской области Тамара Чусовская лишилась пятерых детей — и обратилась за поддержкой в СМИ. Напомним, многодетная мать после того, как ее муж покончил с собой, стала воевать с опекой и соседями. Соседям не нравилось, что 38-летняя мать пятерых девочек выглядит «вызывающе для села» (все ее тело покрыто тату), возмущало и поведение — вдова оказалась слишком веселой, любит тусовки в клубах, выпить и TikTok. Вишенкой на торте стало, что Тамара опубликовала в соцсетях фото, где купается в деньгах — пособиях, которые получила на девочек в пандемию. Соседи постоянно оповещали соцслужбы о загулах мамаши, и в итоге у той забрали детей, поймав ее на пьянке. Однако депутаты и федеральные эксперты считают, что Тамара — нормальная мать и что решение суда было слишком жестоким. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«Я ТЕБЕ ХРЕБЕТ В ТРУСЫ ЗАСУНУ»

Односельчане застали Тамару пьяной еще 15 декабря и пожаловались в соцслужбы. В тот же вечер специалисты вместе с сотрудниками ПДН выехали и изъяли детей. Нетрезвая мать устроила истерику, этот скандал сняли на видео.

— Я тебе хребет твой в трусы засуну! Ты ходить вообще не будешь! — кричала соцработникам Тамара Чусовская.

В ту ночь сотрудники опеки изъяли сразу восемь детей из села Листвянка: пять дочерей Тамары, которым от 2 до 14 лет, и трех детей у ее собутыльницы-соседки Ольги. Девочек и мальчиков поместили в Дорогинский интернат, а матерей стали готовить к суду о лишении родительских прав.

У матери чуть больше месяца, чтобы исправиться и вернуть родительские права. Фото: Соцсети

В конце февраля Черепановский районный суд постановил лишить Чусовскую родительских прав, ведь ранее опека уже не раз обращалась с аналогичной просьбой. Но судьи давали второй шанс с условием «до первой пьянки». После публикации об этом в КП-Новосибирск историй заинтересовался федеральный канал. Тамара поехала на передачу «Пусть говорят».

«ВСЕ ПРОИСХОДИТ ПО БЕСПРЕДЕЛУ»

На съемках ток-шоу женщина рыдала и даже покаялась, что она — не идеальная мать, может выпить иногда. Но дети ходят в школу, одеты и обуты, насилия в семье нет. Девочки отмечают дни рождения, ведут соцсети и никогда не жаловались на маму. Зато соседи считают, что дети растут в атмосфере разгула и разврата. Об этом они рассказали КП-Новосибирск.

— Я думаю, что Тамара все рассчитала. После смерти мужа оформила пособие по потере кормильца, стала водить к себе мужиков. Постоянные пьянки, гулянки. Всю жизнь пила — и при муже, и сейчас. А после суда прикидывается бедной овечкой, — выступила соседка Людмила Карпова.

Глава местного сельсовета Иван Сухан уверен: решение суда было справедливым. Но задачей опеки было не разрушать семью, а заставить Тамару бросить пить. Ее соседка Ольга смогла закодироваться и вернуть изъятых в декабре детей, а Тамара видит в лице опеки врага.

— Все происходит по беспределу. Не только у меня же проблемы, по беспределу забирают детей и у других матерей. У соседки забирали детей с шокером. Лучше помогли бы воспитывать их, — говорила Тамара Чусовская.

В соцсетях дети празднуют Хеллоуин, но соседи уверены: в доме происходит настоящий кошмар. Фото: Соцсети

«ФОТОГРАФИИ — НЕ ПОВОД ДЛЯ ИЗЪЯТИЯ»

Кстати, эксперты и депутаты поддержали Тамару, согласившись, что имидж, количество ухажеров и скандальное поведение не мешают оставаться заботливой матерью.

— Для России тема изъятия детей очень серьезная. Я не думаю, что ситуация экстраординарная. Люди совершают разные поступки, и фотографии — это не повод для изъятия. А уж тем более сельские сплетни, — считает председатель координационного совета негосударственной безопасности РФ Михаил Сенкевич.

Теперь многодетная мать решила подать апелляцию на решение Черепановского районного суда. Адвокат Тамары Чусовской утверждает, что решение суда незаконно, так как не доказано, что Тамара не исполняла свои родительские обязанности и надеется, что его отменят.

— Старшие девочки плакали, просились назад к матери. Дети хотят быть с Тамарой и ни на что не жалуются, даже наоборот. Мы считаем решение суда спорным, материлы дела вызывают множество нареканий. Например, для незамедлительного изъятия детей из семьи требуется угроза жизни, здоровью и благополучию в семье. Проверки опеки ранее такой угрозы не выявили, — сообщила адвокат Галина Кобец в эфире программы.

Сама Тамара сказала, что не готова давать комментарии — решение Черепановского районного суда еще не получила. Однако женщине придется исправиться — и пройти лечение у нарколога.

Дети плакали в интернате и просились к матери. Фото: Соцсети

КОММЕНТАРИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

«Восстановят в правах, если изменит поведение»

Дочки Тамары Чусовской попадут в категорию детей, оставшихся без попечения родителей, после вступления решения суда в законную силу. Затем детям будут искать приемную семью. Лишенной родительских прав матери нужно поторопиться, чтобы доказать свою благонадежность.

— Если в течение месяца ребенок не устроен в замещающую семью, его помещают в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей. Однако в приоритете остается вариант замещающей семьи, специалисты опеки работают в этом направлении. Лишенные родительских прав граждане теряют права на льготы и пособия от государства, — прокомментировала «КП» — Новосибирск» уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко. — Родители могут быть восстановлены в родительских правах, если они изменили поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Своими руками уничтожила семью»: мать пятерых детей, которая купалась в пособиях, лишили родительских прав

Односельчане говорят, что после суда еще 10 семей испугались и бросили пить (подробнее)

У многодетной матери, оскандалившейся после фото с купанием в пособиях, забрали пять дочерей

Сотрудники ПДН поймали ее на пьянстве (подробнее)

«На меня насели вообще, реально беспредел!»: многодетная мать с татуировками объяснила, почему ее хотят лишить детей

Сейчас суд решает, оставить пять дочек со скандальной мамой или отправить их в детский дом (подробнее)

Многодетная мать показала, как купается в детских пособиях: теперь ее хотят лишить родительских прав

Третий раз соцслужбы хотят через суд лишить родительских прав скандальную вдову. Она рассказала КП-Новосибирск свою версию (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.