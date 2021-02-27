Скандальная многодетная мать из Черепановского района Новосибирской области Тамара Чусовская была поймана пьяной, у нее изъяли пятерых детей. Через два месяца суд лишил женщину родительских прав. Однако теперь писавшие жалобы односельчане плачут: жалко девочек — сперва у них погиб отец, теперь их разлучили с матерью. Детей в возрасте от 3 до 14 лет отправили в детдом, там их могут разлучить и отдать в разные приемные семьи. Какие шансы у матери исправиться и вернуть детей — в материале КП-Новосибирск.Жительница села Листвянка Тамара Чусовская уже прославилась на всю Новосибирскую область скандальными фото в соцсетях. Мать пятерых детей хвасталась детскими пособиями, устроив фотосессию в купальнике и с купюрами. Женщина мало похожа на обычную домохозяйку — модная стрижка, татуировки по всему телу. Пока другие многодетные мамы проводят время на кухне, Тамара предпочитает шумные вечеринки.Односельчане писали жалобы в опеку о пьянстве, но женщина успешно оборонялась от соцработников. Даже выиграла два суда по лишению родительских прав. Правда, с условием: до первой пьянки. Сама Тамара оправдывалась, что начала пить после смерти мужа в марте 2020 года.Видеообращение Тамары о том, что опека не дает ей спокойной жизни, посмотрели тысячи человек, многие писали слова поддержки на страничке в соцсетях. Однако через несколько месяцев женщину поймали с поличным на пьянстве с соседкой и изъяли пятерых дочерей. У собутыльницы детей тоже забрали — трех мальчиков увезли в приют.— Свидетелями на суде были 10 человек, а после заседания мы с бабушками плакали. Девочки хорошие, а теперь остались почти одни — ни отца, ни матери. Хотелось бы, чтобы их судьба сложилась счастливо. Мы — учителя, соседи — восемь лет за них боролись. Пока муж был жив — был порядок, но она его доводила постоянно, вот он и не выдержал. А Тамара, получается, своими руками разрушила семью, — рассказала КП-Новосибирск замглавы администрации Листвянского сельсовета Ирина Иванова.Тамара Чусовская отказалась комментировать решение суда. Известно, что ее дочек отправили в Дорогинский центр для детей, оставшихся без попечения родителей. Женщина навещает девочек. Глава села Иван Сухан уверен: теперь скандалов и внимания СМИ к их скромной сельской жизни будет меньше.— После предыдущих судов эта звезда Инстаграма называла себя фартовой, но теперь поняла, что такое закон. Раньше каждая победа ее окрыляла и добавляла уверенности в себе. Это влияло и на другие неблагополучные семьи. Они тоже говорили: «А нам что, нельзя выпить?» Бывало, что и массовые запои случались. А после суда перестали пить сразу 10 семей, для них это стало показательным уроком, — добавляет Ирина Иванова.Кстати, бывшая собутыльница скандальной матери — Ольга — смогла вернуть троих детей. Два месяца женщина провела в реабилитационном центре по лечению от алкогольной зависимости, и на днях ей позволили забрать мальчиков. Вот что значит — одумалась.Жители деревни, конечно, рады, что дочки Тамары Чусовской теперь не страдают от ее загулов. Но надеются, что женщина все-таки сможет взять себя в руки и вернуть девочек.Комментарий юриста«МАТЬ МОЖЕТ ВЕРНУТЬ СЕБЕ ДЕТЕЙ»Новосибирские юристы уточняют — многодетная мать сможет вернуть детей через суд, если исправится. Нужно дождаться публикации решения суда. При ограничении родительских прав достаточно устранить нарушения, подать иск в суд и вернуть детей. При лишении родительских прав вернуть детей будет сложнее.— При лишении родительских прав детей забирают в социальные центры помощи, это промежуточная стадия перед детским домом. Государство в лице муниципалитета берет опеку над детьми, но не имеет права разлучать их. Дети будут в специализированном центре, пока специалисты соцслужб не определят, нужно ли искать приемную семью или мать будет их возвращать. К тому же, разлучать детей не имеют права, и будущей приемной семье нужно будет удочерить пятерых, — рассказала «КП-Новосибирск» семейный юрист Инесса Рябинина.Юрист уточнила, что даже непьющие семьи могут добровольно сдавать детей в социальные центры — пока не заработают им на жизнь. Например семья лишилась жилья из-за ипотеки и детям негде жить, тогда родители определяют детей в центр, а сами работают и навещают их.— Никогда у специалистов опеки я не встречала цели специально забрать детей из семьи. Каждая история индивидуальна, и соцслужбы стараются сохранить семью, насколько это возможно. Другое дело, если дети после 10 лет отказываются возвращаться к пьющей матери, тогда им назначают опеку, — говорит Инесса Рябинина. — Некоторым детям даже запрещают встречи с неблагополучными родителями.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМногодетная мать показала, как купается в детских пособиях: теперь ее хотят лишить родительских правТретий раз соцслужбы хотят через суд лишить родительских прав скандальную вдову. Она рассказала КП-Новосибирск свою версию (подробнее)«На меня насели вообще, реально беспредел!»: многодетная мать с татуировками объяснила, почему ее хотят лишить детейСейчас суд решает, оставить пять дочек со скандальной мамой или отправить их в детский дом (подробнее)У многодетной матери, оскандалившейся после фото с купанием в пособиях, забрали пять дочерейСотрудники ПДН поймали ее на пьянстве (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru