У многодетной матери, оскандалившейся после фото с купанием в пособиях, забрали пять дочерей

Соседи вызвали ПДН, инспекторы застали мать в нетрезвом виде и изъяли детей. Фото: Личный архив

Полицейские нагрянули к многодетной матери Тамаре Чусовской, которая «прославилась» на всю страну фото с купанием в детских пособиях, когда она пила вместе с подругой. И забрали у женщины пять ее дочерей, поскольку ранее суд уже отказывал опеке в иске о лишении родительских прав именно с условием, что сибирячка не будет пить. Но женщина это требование нарушила.

Вот что о ситуации журналистам КП-Новосибирск рассказали сельчане из Черепановского района:

— Детей изъяли во время очередной пьянки, когда многодетная мать Тамара с подругой выпивали у нее дома. Соседи сообщили в полицию, приехал ПДН и изъял детей. Даже угроза очередного суда не подействовала — мать продолжала пить. Детей жалко — девочки хорошие, одеты, обуты и в школу ходят. А живут в таких условиях, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница, попросившая об анонимности.

Трех младших дочерей поместили в реабилитационный центр, а девочек подростков увезли в Дорогинский центр содействия устройству детей, оставшихся без попечения родителей. Заседание суда по иску опеки Черепаноского района о лишении родительских прав отложили на конец февраля 2021 года.

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с самой многодетной матерью:

— Детей забрали, я сейчас не в том состоянии, чтобы комментировать ситуацию. Мы с юристом готовимся к предстоящему суду, — сообщила КП-Новосибирск Тамара Чусовская.

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