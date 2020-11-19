Многодетная мать показала, как купается в детских пособиях: теперь ее хотят лишить родительских прав

Односельчане в шоке от вдовы, которая хвастается выплатами в соцсетях. Фото: предоставлены Тамарой ЧУСОВСКОЙ.

Многодетная мать Тамара Чусовская из села Листвянка два года воюет с опекой за право воспитывать детей. После смерти мужа она ушла в запой, но в суде доказала, что в состоянии воспитывать детей. Только соцработники ей не верят. Их смущает внешний вид женщины — ее тело все в татуировках, а также поведение — 38-летняя вдова оказалась слишком веселой, любит тусовки в клубах и TikTok. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Мать пятерых детей частенько веселится у себя дома и в кафе. Фото: Тамарой ЧУСОВСКОЙ.

«ДА, Я СРЫВАЛАСЬ»

Тамара Чусовская осталась без мужа и с пятью дочками на руках в марте 2019-го. Мужчина в день рождения одной из дочерей покончил с собой. Тамара говорит, это событие подкосило всю семью. Женщина с горя ушла в запой и даже попала на учет к наркологу. Тогда опека и решила действовать: лишить вдову родительских прав. Тамара испугалась — закодировалась и в суде доказала, что любит детей: в семье растут девочки от 4 до 15 лет.

— Да, я срывалась, но не до такой степени, что дети бесхозные были. Дочери для меня — это святое. Но опека опять подала иск в суд. Чем я перед ними виновата? Алкоголь не употребляю, дома чисто. Дети школу и садик посещают постоянно, — заверила КП-Новосибирск Тамара Чусовская.

Опека вновь угрожает забрать детей, но проиграла уже два суда. Фото: Тамарой ЧУСОВСКОЙ.

Соцработники и глава местного сельсовета женщине не верят. Они называют ее скандальной и думают, что Тамара строит из себя примерную мать только на время суда.

— Она вам что угодно может рассказать, но при этом давно состоит на учете у нарколога, продолжает выпивать. Живет на выплаты детям и пособие по потере кормильца — получается около 60 тысяч рублей. В прямом смысле купается в деньгах — и фото выкладывает в соцсети (снимки, где многодетная мать позирует, обложившись купюрами, действительно есть. — Прим. ред.). А еще руки распускает: летом подралась с соцработницей, за волосы ее оттаскала. Осенью приехала забирать детей из лагеря пьяная — мы даже вызвали Росгвардию, чтобы поймать женщину и оформить протокол, в каком виде она явилась за дочками, — рассказала КП-Новосибирск сотрудница комплексного центра обслуживания населения Черепановского района.

Односельчане жалеют детей. Фото: предоставлены Тамарой ЧУСОВСКОЙ.

«ХОДИТ ТУТ РОК-ЗВЕЗДОЙ, А ДЕТИ «РОЛТОН» ЕДЯТ»

Соседи тоже недолюбливают Тамару. Говорят: женщина больше повернута на своей внешности, вечеринках и TikTok, а не на материнстве.

— В татуировках вся, в пирсинге, на какие деньги-то делает? Ходит тут рок-звездой… Она получит пособия — а через пять дней взаймы просит. С детскими выплатами так же — сфотает детей с пирожными, выложит в соцсети. А через несколько дней дети приходят в магазин за «Ролтоном» — им есть нечего. Актриса она та еще: на людях с детьми милая, а соседи маты слушают, — поделилась одна из соседок женщины, попросив об анонимности.

Когда многодетная мать веселится — половина села стонет, говорят в Листвянке. В нетрезвом состоянии женщину может оскорбить чей-нибудь косой взгляд — и она полезет в драку.

— Я не скрываю ничего, если я выпью — люблю повеселиться. Но никогда не пью на последние деньги, а тем более на детские. А то, что я татушки делаю, — так это мое личное, это на выплаты по потере кормильца, — призналась КП-Новосибирск Тамара Чусовская.

Женщина утверждает, что не тратила детские деньги на тату. Фото: Тамарой ЧУСОВСКОЙ.

«ВЕРНУТЬ БЫ МУЖА...»

Однако даже враги признают: мать готова стоять за детей горой. Учителя отмечают, что девочки у Тамары хоть и с пирсингом, но без отклонений. Да и двоечниц среди них нет. Дома дисциплина: уборка, готовка, стирка. Вот только старшеклассниц не назовешь примерными — всегда готовы дать сдачи и отомстить за оскорбление. Например, могут с мальчиком подраться или взрослому нагрубить.

— Опека говорит: лишим тебя детей — блатная тут ходишь, всех спаиваешь, все тебя боятся… А сами суют мне пустые бумажки на подпись. За дуру держат? Я сама работала в соцзащите, по закону я вообще не обязана впускать проверяющих. Зря соседи постоянно считают мои выплаты — не нужны они мне, вернуть бы мужа… Люди не понимают меня. Постоянно укоряют. Вот, например, осуждают, что я старшей дочке нос проколола. Но это что — причина забирать детей? — не понимает Тамара Чусовская. — Это зависть местных и преследование со стороны опеки. Я на суде молчать не буду!..

А он состоится уже совсем скоро — 26 ноября. КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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