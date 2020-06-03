2020-06-03T13:13:00+03:00
Досуг

Комедийная драма «Чики» с Ириной Горбачевой: старт 4 июня

Завтра, 4 июня, в подписке more.tv ввидеосервисе Wink состоится премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой в главной роли. В этот день зрители увидят сразу два первых эпизода, далее серии будут выходить раз в неделю по четвергам
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».
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Сериал создан силами кинокомпаний «НМГ Студия» и «Марс Медиа».

Сюжет разворачивается вокруг четырех подруг из маленького городка, работавших на трассе, но решивших завязать с прошлым и открыть собственный законный бизнес.

«Чики» - зеркало для каждого из нас, оно отражает не только наши плюсы, но и не самые красивые детали окружающей нас действительности, которые мы часто не хотим признавать. В этой действительности живут наши героини, без всякого сомнения имеющие право быть счастливыми», - рассказал автор сценария и режиссер сериала Эдуард Оганесян, который создалэтуоригинальную историю.

Сериал снят в жанре комедийной драмы и состоит из восьми эпизодов - по 50минуткаждый. В ролях - Ирина Носова, Алена Михайлова и Варвара Шмыкова, Виталий Кищенко, Антон Лапенко, Виктория Толстоганова и другие звезды.

- Сериал «Чики» - это самое тяжелое творческое испытание в моей жизни. Более сложного и интересного процесса у меня до сих пор не было. Для меня это больше, чем просто сериал, здесь много всего сплелось - и дружба, и взаимоотношения, и личный рост. Все, что происходило с героинями, в какой-то степени косвенно касалось всех нас, - отметила актриса и исполнительница роли Жанны Ирина Горбачева.

Wink - цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций).

more.tv - онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы», объединивший эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, собственные проекты в линейке moreoriginals, а также прямые трансляции спортивных событий.

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