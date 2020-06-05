«Не надо меня осуждать!»: многодетная мать, у которой забрали пятерых детей, рассказала, где была всю ночь

Мать пятерых детей из Новосибирска вышла на связь с КП-Новосибирск. Женщина уверяет, что от детей не отказывалась, алкоголизмом не страдает. А родственница ее оклеветала. Сибирячка намерена подать в суд на общественницу, которая подняла на уши социальные службы. Женщина считает, именно поэтому у нее забрали детей. В эксклюзивном интервью многодетная мать рассказала свою версию о том, почему она не ночевала дома и как собирается возвращать детей.

Валентина говорит, что ее сожитель - родной отец всех детей. Фото: личный архив.

Напомним, общественница Анна Тажеева рассказала о многодетной матери-одиночке, которая якобы страдает алкоголизмом, детей возрасте от 2 месяцев до 6 лет оставляет с сожителем-гастарбайтером. Дома, мол, нет еды, сама же мама, получив госпомощь от государства, пошла кутить. О сложной ситуации Анне поведала родственница многодетной матери. Сотрудники органов опеки и отдела ПДН женщину дома не застали - дети были с ее сожителем, дозвониться до нее не смогли, еды в квартире не нашли. В результате малышей забрали в приют.

Многодетная мама Валентина* сначала отказывалась от комментариев, но когда ситуация была предана огласке, решила рассказать свою версию. Начала с подсчета перечисленных ей государством средств.

Семья переехала в Новосибирск из села, чтобы заработать денег. Фото: личный архив.

- На самом деле 1 июня я получила 20 тысяч рублей, а не 50, как заявила эта общественница, которая привела в наш дом опеку. Выплаты положены на детей с 3 лет. А у меня трое совсем маленькие, не достигли этого возраста. Кроме единовременных выплат я получаю на третьего ребенка 11 700 рублей, выплату по уходу за ребенком в декрете 8100 рублей и еще 331 рубль. Но тратим мы больше, так как семья большая! Аренда, «коммуналка», еда. Деньги я не пропивала. Все не так! И не надо меня осуждать, - рассказала КП-Новосибирск Валентина. - 6 тысяч сразу перевела за квартиру, на остальные деньги купила одежду, телефон для старшего мальчика - у него день рождения скоро - и продукты. Все чеки у меня есть. Весь день бегала по магазинам, а потом работала в ночную смену - я устроилась мойщицей овощей, нам не разрешают отвечать на звонки во время рабочего процесса. Я все время была занята. Именно поэтому дети оказались дома с их отцом, а не потому, что я непутевая мать! И они были не с посторонним человеком в конце концов! Да, меня не было дома, в квартиру приехали какие-то общественники, представились волонтерами. Начали холодильник открывать, снимать все, потом убежали. Затем - ПДН, опека. Забрали детей.

У малышей много игрушек, дети любят родителей, говорит женщина. Фото: личный архив.

Детей Валентина с тех пор не видела. Ей сказали, что они в приюте. Родственница многодетной матери уверяла, что та пишет отказную от детей, что дети ей надоели, она устала от них, у ребят склочный характер. В разговоре с корреспондентом Валентина это опровергает.

- Мне их просто не дали до сих пор увидеть, так как сотрудница ПДН все время чем-то занята. А то, что рассказала моя родственница, это просто вранье! У нее самой условия еще хуже наших! Я ей звоню, пишу, чтобы узнать, почему она так сделала, а она меня везде блокирует. У нее тоже пятеро детей, она живет под Новосибирском, - говорит Валентина. - У меня помощи никакой нет, как вы понимаете. От родственников в том числе. Поэтому приходится работать. С мужем уже год не живу, но он помогает, приходит. Что касается детей, то их я оставила с ним, с отцом. В свидетельствах о рождении он не указан, так как у него проблемы с документами. Но это наши общие дети, мы с ним были вместе семь лет, сейчас расстались, но он часто к нам приходит.

Так отмечают дни рождения в многодетной семье. Фото: личный архив.

Валентина рассказывает, что раньше жила в селе Барышево под Новосибирском, росла в многодетной семье, где было семеро детей. В 21 год встретила будущего мужа - он приехал на заработки из Средней Азии. Через год родился первый сын. Чтобы прокормиться, большая семья не так давно переехала в Новосибирск, где снимает однокомнатную квартиру.

- Мне, конечно, сложно справляться. Хотела бы, чтобы дали садик, но нам отказывают, так как нет прописки в Новосибирске. Одних детей я никогда не бросаю, с ними их отец или мой 18-летний брат сидят, - уверяет женщина. - Ну а сейчас они вообще в приюте. Завтра я поеду к ним, а также в полицию и в прокуратуру. Столько грязи и оскорблений в соцсетях я еще не видела. Буду писать на этих активистов заявление. Я не какая-то алкашка! Да, курю! Но не было у меня запоев!

* Имя женщины изменено по этическим соображениям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/782957" frameborder="0"></iframe> Многодетная мать получила 50 тысяч от государства и написала отказ от пятерых детей.

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