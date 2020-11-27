«На меня насели вообще, реально беспредел!»: многодетная мать с татуировками объяснила, почему ее хотят лишить детей

Тамару Чусовскую осудили за фото, где она купается в деньгах. Фото: предоставлено Тамарой ЧУСОВСКОЙ.

Многодетная мать Тамара Чусовская из сибирской глубинки стала героиней соцсетей из-за смелых фотографий, где она купается в детских пособиях. При этом большинство комментариев в ее поддержку: «Ну, похвасталась немного, с кем не бывает!» Сейчас женщина на особом контроле у соцслужб. 26 ноября состоялся очередной судебный процесс, на котором решают дальнейшую судьбу детей.

Это уже третья попытка лишить многодетную мать родительских прав. Есть ли шансы оставить пять дочерей в семье — в материале КП-Новосибирск.

«ДУМАЮ, СУД БУДЕТ ПО МОЕЙ ВНЕШНОСТИ»

Многодетная мать Тамара Чусовская считает, что опека отбирает у нее детей необоснованно. Женщина уверяла, что дома у нее чисто, а дети ходят в садик и в школу. Якобы местным жителям не нравятся ее татуировки и молодые ухажеры, а соседи завидуют выплатам в 60 тысяч рублей. Но выяснилось, что при этом сибирячка состоит на учете у нарколога из-за алкоголизма уже восемь лет.

— На меня насели вообще, реально беспредел! В областном суде и опеке сказали: «Вы без разговоров заберете детей у Тамары, если приедете к ним с проверкой и она будет пьяная». Если бы я хоть раз была пьяная, то детей уже забрали бы. Я думаю, что суд будет по моей внешности, — говорит в видеообращении в своих социальных сетях Тамара Чусовская, призывая народ как-то повлиять на этот «модный приговор».

После смерти мужа вдова начала тусоваться и бить татуировки, что разозлило жителей села. Фото: предоставлено Тамарой Чусовской

Но в надзорных службах утверждают, что дело совсем не в татуировках и яркой внешности мамаши. Выяснилось, что еще 6 августа Тамара Чусовская напала на сотрудницу опеки в своем доме. Говорит, таким образом защищала соседских детей, которых изымали. Оттаскала соцработницу за волосы, оскорбила последними словами на глазах полиции. Казалось бы, только пьяные так себя ведут. Тамара оправдывается: ни капли в рот не брала, просто материнский инстинкт сработал. А теперь детей могут у нее отобрать.

— На первом заседании опека никаких аргументов, на мой взгляд, не привела. Судья, прокурор опрашивали сотрудницу, а она документально, чтоб было оформлено, что я пьяная была, показать ничего не может. Только устно заявляет об этом. Судья говорит: «Приглашай свидетелей, приноси видеозапись, доказывай, что ты нормальная. Все в твоих руках». 14 декабря будет последнее заседание суда, — сообщила КП-Новосибирск Тамара Чусовская.

«СМОТРЯЩАЯ ЗА ДЕРЕВНЕЙ»

Глава Листвянского сельсовета Иван Сухан сожалеет, что его не позвали на суд. Говорит, он бы рассказал, как 20 сентября Тамара с бывшим ухажером Юрием дебоширила в деревне, избивала жителей. Тамара оправдывается: эти жители пришли к ней домой.

— Ввалились в дом впятером, все пьяные. Мы с Юриком их выкинули. Пусть скажут спасибо, что я им головы не оторвала, — гордится своей храбростью Тамара Чусовская.

Опека требует забрать девочек, однако судья склонна верить матери. Фото: предоставлены Тамарой Чусовской

Местные говорят, что уже побаиваются ее. Очень шумно себя ведет.

— На прошлой неделе бабушка-почтальон ей газету принесла, на заборе хотела оставить. Тамара на нее наорала: «Будешь газеты мне в руки подносить с поклоном». Женщина пожилая… После такого три дня болела. Пенсионеры ее боятся, а Тамара хвастается: «Я смотрящая деревни», — поделилась соседка Людмила Карпова. — В соцсетях все фото с пьянок поудаляла, на людях старается быть заботливой, а сама на детей матом орет в своем дворе. Жалко ребятишек, но Тамару уже не исправишь.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Соседи могут доказать, что мать пьет»

Новосибирские юристы отметили, что суд может лишить мать родительских прав, если опека приведет достаточно свидетелей.

— Доказательством того, что мать пьет, может служить заключение на медосвидетельствование о состоянии алкогольного опьянения, как при нарушении ПДД. Однако люди вправе отказаться проходить такой тест, поэтому суд учитывает показания соседей о поведении матери. Они могут заявить свою позицию и представить доказательства аморального поведения. В подобных делах нет такой практики, что суд встает на сторону матери, как при разводе. Но если все-таки угрозы жизни и здоровью детей нет, их стараются оставить в семье, — прокомментировал новосибирский юрист Константин Зиновьев.